Memorial Poppy Vinti. Francesconi, Rocco e Bratomi ai quarti

Grande spettacolo e straordinario agonismo al Memorial Poppy Vinti, quest’anno dedicato al circuito Tennis Europe con tabelloni Under 16. Nei match di secondo turno, nel tabellone maschile hanno strappato il pass i primi due favoriti, Lorenzo Rocco e Emiliano Bratomi, vittoriosi al cospetto, rispettivamente, di Artemisia e del gualdese Bartoccioni che ha disputato comunque una signora partita arrendendosi al terzo set. Avanza Marcello Longano vittorioso senza problemi su Cerbo. Ottimo sin qui anche il cammino del siracusano Mario Sfriso, ai quarti di finale come Tommaso Fumagalli, Jacopo La Piana e Luca Di Florio provenienti dalle qualificazioni. Nel femminile, esce la seconda favorita, la greca Koukoutsi sconfitta dalla promettente toscana Bianca Francesconi. Eliminate altre tre teste di serie, con la britannica Zlotnik, la romagnola Fabbri e la qualificata austriaca Graf capaci di ribaltare il pronostico. Bravissima poi Sara Carrara (foto Fasi) che mette fine alla corsa della qualificata rumena Tamirsi. Domani in programma i quarti di finale.