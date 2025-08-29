Memorial Previdi, ci siamo. Ecco i campioni di domani

La provincia modenese e quella reggiana si preparano a ospitare il prestigioso Memorial Nardino Previdi. Giunto alla quattordicesima edizione, il torneo internazionale intitolato allo storico dirigente sportivo di Roma e Napoli, tra le altre, prende il via mercoledì 3 settembre con il derby tutto emiliano tra Sassuolo e Bologna. Saranno dodici le squadre, tra Under 16 professionistiche e Under 17 dilettantistiche a contendersi il trofeo, che l’anno passato è andato ai croati dell’Hajduk Spalato: giocherà nel prestigioso palcoscenico del Memorial, insieme a formazioni come Modena e Hellas Verona, anche la locale Sanmichelese. Come nelle scorse tre annate, dal 18 settembre spazio al tabellone femminile, con le ragazze di Sassuolo, Modena e Bologna che si giocheranno il titolo di campionesse.

Sono state poi messe in campo due importanti novità: la prima, riguarda il convegno organizzato congiuntamente all’assessorato allo sport del Comune sassolese (nella persona dalla vicesindaca Serena Lenzotti) che prende il nome di ’Aiutiamoli a crescere... Diamo un calcio alla violenza’; la seconda, strettamente sportiva, sancisce la nascita del Previdi Junior: qui, i pulcini di Sanmichelese, Sassuolo, Eagles Virtus Ancora e Real Maranello si affronteranno in occasione della Festa dello Sport. I campi da gioco spaziano tra i territori del Distretto Ceramico e dintorni: Sassuolo, Castellarano, Fiorano, Maranello e altri ancora, ciascuno rappresentato dagli amministratori locali o dal presidente delle società interessate in conferenza stampa. Proprio durante la presentazione del torneo, ha celebrato una nuova edizione del Memorial Roberta Previdi, figlia assieme a Cristina di Nardino, raccontando della volontà di ricordare il padre attraverso una manifestazione dedicata ai giovani nei quali tanto credeva. "Anche quest’anno – spiega invece l’organizzatore Tommaso Pagani – rimarchiamo la nostra identità di competizione internazionale, con tre squadre straniere ai nastri di partenza: Hajduk, Helsingor e Azul Claro Namuzu. Dal Previdi sono passati tanti campioni: Caldara, Gagliardini, Frattesi e Pellegrini per fare qualche nome, ed è la riprova del fatto che queste partite possono essere un trampolino di lancio per le carriere dei giocatori. Auguriamo un buon svolgimento del Memorial alle squadre e agli atleti, ringraziando sentitamente sponsor e Comuni che da anni ci permettono di andare avanti".

Gabriele Arcuri