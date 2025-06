Menetti, il trionfo poi l’addio alla Lituania

Il trionfo e l’addio. Max Menetti – (nella foto), indimenticato coach della Pallacanestro Reggiana nell’epopea dell’Eurochallenge e delle due finali scudetto – sabato è diventato campione di Lituania con lo Zalgiris Kaunas, ma a fare notizia (poche ore dopo) è stata anche la separazione. Il tecnico reggiano, che dal gennaio 2024 era entrato a far parte dello staff di Andrea Trinchieri, ha infatti già salutato (e la stessa cosa ha fatto anche lo stesso Trinchieri) nonostante i due avessero ancora un anno di contratto.

La decisione ha colto un po’ tutti di sorpresa tutti, ma evidentemente da entrambe le parti si considerava concluso un ciclo che è comunque stato ricco di soddisfazioni sia in Europa e che nei confini nazionali.

Quale sarà adesso il futuro di Max Menetti?

Ieri diversi siti specializzati lo davano in lizza per la panchina di Brescia in un ipotetico testa a testa con Cecilia Zanotti. Per lui sarebbe certamente una bella opportunità, in una realtà sempre ambiziosa come quella lombarda, ma non ci meraviglieremmo se il tecnico di casa nostra decidesse di restare legato ad Andrea Trinchieri in attesa di una nuova destinazione che sarà molto probabilmente sempre in Eurolega.

Certamente in Europa, ma con Milano, il futuro di Peppe Poeta che è tornato all’Olimpia dopo la finale scudetto conquistata proprio con Brescia.

Per l’ex play (visto anche a Reggio nel 2019-2020) si profila un anno da assistente di Ettore Messina e poi la promozione (già programmata) come capo allenatore a coronamento di un percorso che lo ha sempre visto in costante ascesa.

