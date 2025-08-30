Mercato. Dal Parma arriva Dren Terrnava. Fascia, c’è Schimmenti nel mirino
Il giovane play in prestito. Bacchin-Entella, si decide. l’ultimo giorno. L’esterno del Potenza in arrivo.
Ancora tre giorni di trattative. Il mercato chiuderà i battenti lunedì alle 20.
Dopo la partita con il Bra il direttore Mauro Meluso raggiungerà Milano per definire le ultime operazioni che a Pian di Massiano hanno già piuttosto chiare. Intanto da Parma arriverà in aiuto del centrocampo un giovane della Primavera, Dren Terrnava, classe 2005, che si dovrà inserire nella rosa di Cangelosi. Fisico possente, il centrocampista finlandese nello scorso anno ha disputato 28 gare con la Primavera del Parma con due gol all’attivo.
Non sarà, quindi, il giocatore di esperienza che il club ambiva, come poteva essere Petermann, inseguito a lungo dalla società e finito poi al Foggia, ma si tratta di un profilo che potrà crescere con la squadra.
Ma il mercato del Perugia potrebbe avere altri sviluppi: sia in entrata che in uscita.
Nel mirino del club biancorosso c’è un esterno d’attacco che potrebbe arrivare a prescindere dal destino di Luca Bacchin.
Sul giovane esterno del Grifo c’è ancora vivo l’interesse dell’Entella. Le due società sono in contatto per capire se ci sono gli estremi per chiudere l’operazione.
La formazione ligure, neo promossa in serie B, è disposta a pagare il cartellino anche se non alle cifre richieste dal club di Pian di Massiano.
Se l’operazione dovesse andare in porto, succederà solo nell’ultimo giorno di mercato.
Ma il Perugia ha intenzione di portare alla corte di Cangelosi, Emanuele Schimmenti (2002), esterno con il vizio del gol.
Nella passata stagione al Potenza l’estermo mancino ha realizzato 8 gol e 6 assist.
Nei prossimi giorni il club biancorosso proverà a trattare, con Lisi e Bartolomei, la rescissione del contratto anche se non sembrano esserci margini per una soluzione.
