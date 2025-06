Mercato dilettanti. La K Sport interessata a mister Sandreani

La K Sport Montecchio Gallo è fortemente interessata all’allenatore Alessandro Sandreani. Nell’ultima stagione il mister (residente a Cantiano) ha allenato la Primavera 3 del Gubbio (società con cui è legato contrattualmente fino al 30 giugno) portandola alla finale nazionale playoff. In precedenza ha guidato al Primavera della Vis Pesaro e la prima squadra del Gubbio, società dove ha giocato 11 anni con oltre 400 presenze tra C e B e le 8 stagioni da capitano. Luca Paradisi (foto) ex Jesina da ieri è un nuovo giocatore del Lunano. Il Vismara Calcio si è reso dal settore giovanile della Vis Pesaro l’under Francesco Matelicani, attaccante classe 2007. "Francesco – fa sapere la società del Vismara - predilige giocare da seconda punta, partendo da fuori area, in quanto ha una spiccata facilità a smarcarsi e calciare in porta". Lunedi 23 giugno alle ore 21 presso la sala della biblioteca (Palazzo Cassi) l’Us San Costanzo indice una assemblea pubblica per illustrare i movimenti estivi in preparazione. Definiti in questi giorni gli ultimi dettagli, la Vadese conferma tramite direttamente il suo patron Andreoni, di essersi assicurata le prestazioni del centrocampista Kristian Ndoj e della punta Alex Bruscia, entrambe provenienti dalla Mercatellese. "Ndoj è l’uomo giusto – spiega l’allenatore giallo rosso - per completare il nostro centrocampo. Mezzala eclettica, mancino, lottatore e buon colpitore di testa con esperienza da vendere vista anche la militanza nel campionato di Promozione. Alex Bruscia lo conosciamo tutti, giocatore veloce e intelligente, può ricoprire sia il ruolo di prima punta sia quello di attaccante esterno. Alex oltre alle sue qualità tecniche porterà al gruppo anche quella mentalità vincente maturata in tanti anni di gare tra Eccellenza e Promozione. Approfitto per ringraziare il Presidente e tutti i collaboratori dell’area tecnica per l’ottimo lavoro svolto". Sempre in casa della Vadese le uscite da registrare quelle del giovane Gabellini accasatosi in Eccellenza a Fermignano alla corte dell’ex giallo rosso Simone Pazzaglia, Gadji e Bricca approdati a Borgo Pace e infine quella di Virgili tornato a Cantiano. Tutta la Vadese calcio augura ad Andrea Virgili il meglio, ringraziandolo per questi anni trascorsi a Sant’Angelo in Vado dove ha sempre dimostrato un forte attaccamento ai colori, facendo valere allo stesso tempo la sua esperienza in mezzo a tanti giovani. Adesso la Vadese è alla ricerca di un secondo portiere per completare la rosa, con un occhio sempre vigile su eventuali trattative". In uscita dal Pantano calcio il giocatore Luca Virgili. L’attaccante Mirco Cirulli della Maceratese è corteggiato dall’Urbino.

Amedeo Pisciolini