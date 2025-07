Mercato. Settimana-verità. L’Entella segue Bacchin

Si apre una settimana che, sulla carta, dovrebbe prevedere un paio di entrate. Questo per dare seguito a quelle che erano state le anticipazioni di fine campionato da parte della società, ma soprattutto per consentire a Vincenzo Cangelosi di avere un gruppo già abbastanza delineato per fare il ritiro in Argentina. Sarà così? Il nodo in casa Grifo sta anche nella posizione degli esuberi: Lisi e Bartolomei sono fuori dal progetto tecnico, hanno un ingaggio definito importante dalla società di Faroni ma è difficile inserirli in qualche scambio. Il diesse Meluso ha provato a proporli ma al momento non è riuscito a creare le condizioni per una cessione. Ma al di là di questo, il Perugia dovrà pensare alle entrate, anche senza strafare, a prescindere dalle uscite che comunque non saranno di poco conto.

Già, perché in queste sessione estiva saranno presumibilmente tre le uscite importanti in casa-Perugia: sicuramente il club metterà a punto la cessione di Seghetti che potrebbe portare in cassa circa trecentomila euro, poi quella di Giunti per il quale il club chiede quasi un milione ma si “accontenterà“ di circa cinque-seicentomila euro. Da non sottovalutare la possibile terza uscita, quella relativa a Bacchin, per il quale oltre al Livorno di Formisano si sarebbe affacciata l’Entella in serie B che sta valutando un investimento per l’attacco.

Detto questo, tornando all’urgenza di chiudere, in questa settimana il club proverà a stringere per Corsinelli del Gubbio. Se possibile anche per La Mantia, mentre le altre operazioni (Anastasio per la fascia sinistra?) possono anche attendere. La società sta lavorando anche per arrivare ad un esterno mancino per la fascia destra e a un play che possa far fare il salto di qualità al gruppo.

Francesca Mencacci