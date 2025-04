Mernap tenta la promozione in Serie A2: sfida playoff contro Jesi

Fallita la promozione diretta con un suicidio da Guinnes dei Primati, la Mernap riprova a conquistare la serie A2, passando questa volta dai playoff. Un percorso molto duro e difficile, visto che i faentini per raggiungere la finalissima dovranno superare tre turni eliminatori con gare di andata e ritorno, ma, come ha insegnato la stagione, meglio pensare ad un impegno alla volta. Il primo ostacolo è Jesi che arriverà al PalaCattani domenica alle 19.30, mentre la seconda sfida sarà in programma nelle Marche sabato 3 maggio alle 16. La formula prevede che in caso di parità al termine del doppio confronto e dei supplementari, non ci siano i calci di rigore, ma passi il turno la migliore classificata nella stagione regolare, che sarebbe Faenza essendo arrivata terza davanti proprio a Jesi. Chi si qualificherà affronterà la vincente di Chieti-Teramo il 10 e il 17 maggio. La prima fase dei playoff si disputa dunque all’interno del girone della stagione regolare poi ci sarà un terzo turno tra le formazioni vincenti del girone C (Toscana-Emilia) e D (Romagna-Marche-Abruzzo) il 24 e il 31 maggio. Chi vincerà i tre turni disputerà le Finali, partita in gara secca con eventuali supplementari e rigori, in programma in una sede neutra tra il 6 e l’8 giugno. Fondamentale per la Mernap sarà entrare in campo con la massima serenità e liberarsi dalle scorie del campionato, lasciate dall’incredibile crollo avuto nelle ultime giornate, quando invece dei due punti in due partite che sarebbero serviti per la promozione dirette, sono arrivate le sconfitte per 2-9 in casa con Corinaldo (poi promossa) e a Jesi per 5-2 che hanno fatto chiudere i faentini al terzo posto.

Luca Del Favero