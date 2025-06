Mesola ospita la 1^ Notte Rosa con dieci match di pugilato in Piazza S.Spirito

Nella mattinata di ieri, presso il Municipio di Mesola, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 1^ Notte Rosa, che avrà luogo sabato e sarà incentrata sulla manifestazione pugilistica con dieci match ad ingresso libero, che si svolgeranno in Piazza S.Spirito dinanzi al Castello, con inizio alle 21. Promotori dell’evento sono stati, in stretta collaborazione, Massimiliano Duran, tecnico della Pugilistica Padana e Davide Buzzi, della Boxe Comacchio, che presenteranno sul ring cinque pugili ciascuno, opposti ad avversari provenienti da Ravenna, Bologna, Sassuolo e Carpi. Lisa Duò, sindaca di Mesola, ha fatto gli onori di casa esprimendo la propria gratitudine agli organizzatori nella convinzione che il contemporaneo debutto in loco della Notte Rosa e del pugilato possa essere di buon auspicio per il futuro, oltre che un’importante opportunità per i ragazzi di vedere dal vero unadisciplina sportiva che promuove valori radicati e richiede tanto rispetto e disciplina a chi la pratica. L’assessore Simone Seghi si è detto anche fiducioso che la manifestazione serva a fare conoscere Mesola e le bellezze del suo territorio, specialmente nella prospettiva che l’appuntamento si sviluppi in futuro. Il collega Alessandro Tancini ha a sua volta ribadito come sia doveroso diffondere uno sport antico e nobile, meritevole della massima attenzione e di essere promosso tra chi lo conosce ancora poco. Oltre al preziosissimo sostegno dell’amministrazione comunale, per la felice riuscita della serata mesolana si sono prodigati al massimo anche la ProLoco e il Monticelli Calcio, il cui presidente Simone Granini curerà l’allestimento di un stand di cibi e bevande per tutti coloro che affolleranno piazza S.Spirito. Infine, Davide Buzzi ha puntualizzato che la scelta di proporre incontri tra giovani non sia casuale, ma tesa a rimarcare soprattutto l’aspetto sociale ed educativo del pugilato e pure le sue potenzialità in prospettiva turistica. Osservazione condivisa da Massimiliano Duran, che dal prossimo anno porterà a Ferrara la boxe nella scuola statale, che si è detto molto ottimista sulla riuscita della Notte Rosa.

Gualtiero Becchetti