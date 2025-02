Miglior Grifone. Cisco vince la tappa. In testa resta Giunti

Cisco, con il 45,70% dei voti, si è aggiudicato la venticinquesima tappa del Miglior Grifone, trofeo ideato e gestito dal Centro di Coordinamento Perugia Club, per la partita Rimini-Perugia di sabato. Secondo posto per Gemello con il 42,38%, terzo per Giunti con l’8,61%, quarto per Giraudo con l’1,32% e quinto per Montevago con lo 0,66%. Il leader della classifica generale è sempre Giunti con 152 punti, seguito da Angella con 90, Montevago con 72, Cisco con 68, Seghetti e Mezzoni con 57, Giraudo con 5,5 Gemello con 52, Di Maggio con 35 e Lisi con 31.