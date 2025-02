Milano, in campo la storia. È un quarto da finale vera

di Sandro PuglieseInizia subito con il botto la Final Eight di Coppa Italia di Torino. Le due squadre che hanno dominato la Serie A dal 2020 in avanti si affrontano subito al primo turno. Dentro o fuori. Una avanza e diventa la favorita per la Coppa, l’altra sarà la delusa principale e tornerà subito mestamente a casa.

E’ il destino di chi è costruito per vincere: Olimpia Milano e Virtus Bologna. E’ dal 2019 che non si affrontano in Coppa Italia, anche in quel caso per un quarto di finale che vinsero i felsinei all’ultimo istante, da quel momento ci sono stati altri ben 40 match tra le due formazioni, con un bilancio incredibilmente in parità con 20 successi a testa.

L’Armani affronta il trofeo con la voglia di bissare la Supercoppa di settembre quando superò proprio la Virtus al supplementare, solo in mattinata deciderà se vale la pena forzare i tempi del rientro di Mirotic, mentre sicuramente sarà senza Nebo e Causeur, la Segafredo invece non avrà Clyburn e Zizic, ma dopo il super esordio di Holiday domenica scorsa sa già di aver un’arma in più. Milano arriva da una settimana vissuta tutta in trasferta, ma con i preziosi successi di Kaunas e Sassari che ne hanno ancor di più risollevato le sorti della classifica in positivo in Eurolega e in Serie A.

Ettore Messina con Milano ha vinto la Coppa Italia nel 2021 e 2022, e ne vinse 4 sulla panchina di Bologna (‘90. ‘99, ‘01 e ‘02), presenta così l’approccio alla Final Eight della sua Olimpia: "In Coppa Italia, una competizione ad eliminazione diretta, non esiste partita pronosticabile. Chi riuscirà in ogni gara ad avvicinarsi il più possibile al proprio livello di rendimento massimo avrà maggiori chance di successo, anche se solitamente sono decisivi rimbalzi e difensa per poter sopperire ad eventuali delle percentuali di tiro dal campo".

Dall’altra parte sarà la prima volta in Italia per Dusko Ivanovic, arrivato sulla panchina della Virtus in corso d’opera: "La Coppa Italia è sicuramente una competizione speciale dove ogni singola partita è decisiva. Non sarà possibile commettere troppi errori e dovremo giocare con energia e grande concentrazione".

Tanti i duelli spettacoli che si preannunciano nella sfida, in particolare quello tra Zach LeDay e Toko Shengelia, con il milanese che nell’ultimo mese sta vivendo uno stato di grazie soprattutto in Eurolega e il georgiano che spesso è stato il trascinatore dei bianconeri, anche nelle difficoltà. In regia interessante quello tra la coppia milanese Mannion (ex di turno)-Bolmaro, mentre dall’altra parte Hackett e Pajola a dettare i ritmi.