Milano perde un’altra colonna. Tentazione turca anche per Sylla

La Numia Vero Volley Milano rischia seriamente di perdere un altro pezzo da novanta. Il trasferimento in Turchia di Alessia Orro potrebbe, infatti, non essere l’unico visto che nelle ultime ore sono riesplose le voci di un possibile addio di Myriam Sylla. L’ex capitana dell’Italia sarebbe tentata dal Galatasaray che per colmare il gap dagli altri ricchissimi club di Istanbul ha aumentato il suo budget corteggiando le stelle italiane e non solo. Proprio Sylla è finita nel mirino della società giallorossa che potrebbe approfittare della situazione già incerta legata al futuro della schiacciatrice, finita in panchina contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano sia in gara-3 della finale scudetto che nella Final Four di Champions League.

A 30 anni Sylla ha già preso una decisione molto importante, cambiando procuratore: è passata dall’agenzia di Marco Raguzzoni, che cura gli interessi anche di Paola Egonu, a quella di Luca Novi, che si è occupato non a caso del passaggio di Orro in Turchia. Le lire turche fanno gola alle campionesse olimpiche che un anno dopo il trionfo di Parigi stanno monetizzando fino in fondo: Alessia Orro, come noto, ha strappato un biennale con opzione per un’altra stagione che varrà alla fine quasi due milioni di euro. L’offerta per Sylla dovrebbe essere inferiore, ma permetterebbe alla nativa di Palermo di aumentare lo stipendio, oltre che mettersi alla prova con quella che sarebbe la sua prima esperienza all’estero, 14 anni dopo l’inizio della sua avventura da professionista con Villa Cortese.

Resta comunque da considerare la situazione della squadra femminile del Consorzio che, nel caso, sarà chiamata a trovare una sostituta. La società della presidente Alessandra Marzari potrebbe pescare proprio dal Galatasaray, con la 25enne polacca Martyna Lukasic e la 29enne statunitense Alexandra Frantii che potrebbero fare il percorso inverso, ma non sono da escludere altre piste. Il problema è che quasi tutti gli altri top club hanno già completato il loro mercato e sarà difficile trovare alternative all’altezza. Senza contare che per ora non è stata ancora annunciata l’alternativa a Helena Cazaute, volata al VakifBank Istanbul (tanto per cambiare). Khalia Lanier si è di fatto scambiata la maglia con Nika Daalderop, ma se Milano vuole detronizzare Conegliano o almeno giocarsela per le varie coppe con le altre big che si sono rinforzate come la Savino del Bene Scandicci e l’Igor Gorgonzola Novara, dovrà mettere mano ancora al portafoglio.