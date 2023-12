Milano Premier Padel, 'El Lobo' Lebron e Ale Galan trionfano sotto gli occhi di Giroud

Milano, 10 dicembre 2023 – Un anno dopo, riecco Ale Galan e Juan Lebron. Se nel 2022, ai due spagnoli, era bastata poco più di un'ora per vincere una finale dominata contro Ruiz e Bergamini, stavolta ne sono servite tre, tonde tonde. Una partita epica, conquistata in tre tiebreak (7-6 6-7 7-6, dopo aver fallito tre match point nel secondo set) e tre ore contro Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, che speravano di chiudere il Premier Padel 2023 allo stesso modo in cui lo avevano aperto: vincendo, come era accaduto a Doha. Invece sono stati ancora Galan e Lebron ad alzare il trofeo all'Allianz Cloud, centrando il primo titolo dopo i quattro di Coello e Tapia, nell'ultima occasione possibile. Un tiebreak c'è stato anche nella finale femminile, ed è servito a Delfina Brea e Bea Gonzalez per blindare il titolo (il secondo Premier dopo Madrid) dopo un primo set stradominato e chiuso 6-0 contro Sofia Araujo e Alejandra Salazar. E' stata una domenica indimenticabile per gli appassionati di padel, con Milano Premier Padel P1 che si è chiuso con oltre 30mila spettatori e con i 5.500 della finale, premiati da una partita straordinaria. Tra loro, anche tanto Milan (Giroud e famiglia, Bennacer, Loftus Cheek, Musah, Reijnders) e anche chi il Milan lo aveva punito di tacco 24 ore prima, Luis Muriel. “Un dato, quello degli spettatori, in aumento dell’11%, che certifica la passione milanese per lo sport e per il padel”, spiega l’assessore allo Sport, al Turismo e Politiche Giovanili di Milano, Martina Riva. E alla soddisfazione delle istituzioni cittadine fa eco quella del presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, a capo del ’governo’ del circuito: “Il torneo di Milano, ultimo appuntamento della stagione, conferma la grande passione del pubblico italiano per il padel e apre una finestra sul futuro del tour di Premier Padel del 2024, quando avremo un calendario completo articolato su circa 24 tornei di livello mondiale, per il quale c’è grande attesa e che sarà ufficializzato nei prossimi giorni”. Milano Premier Padel P1 è stato anche un successo organizzativo: “È l’entusiasmo dei campioni che accende la passione per lo sport e ne attiva il processo di diffusione, coinvolgendo il pubblico e gli sponsor - le parole di Marco Gamberale, numero uno di NSA e cuore organizzativo dell’evento -. È una sorta di incastro perfetto”.