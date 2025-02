Misano, un derby per blindare il primo posto

Continua il testa a testa in vetta alla classifica tra Misano e Young Santarcangelo. Giornata di derby con i vicini di casa del Riccione per il Misano al Santamonica. Un match di cartello che i clementini, impegnati al ’Mazzola’ con il Civitella, osserveranno con molta attenzione. Gara casalinga anche per il Bellariva Virtus, alle prese con il Frugesport ultimo della classe in novanta minuti da non sbagliare. Davanti al pubblico amico oggi saranno di scena anche Stella e Verucchio. I primi affronteranno il Bakia nel tentativo di ridurre lo svantaggio in classifica sulla squadra di Cesenatico, i secondi si confronteranno con il Fratta Terme terzo della classe.

Promozione. Girone D (23ª giornata, ore 14.30): Bellariva Virtus-Frugesport, Forlimpopoli-Diegaro, Young Santarcangelo-Civitella, Sparta Castelbolognese-Classe, Misano-Riccione, Savignanese-Edelweiss, Stella-Bakia Cesenatico, Verucchio-Fratta Terme. Ieri: Cervia United-San Pietro in Vincoli 2-0.

Classifica: Misano, Young Santarcangelo 50; Fratta Terme 49; Cervia United 41; Riccione 38; Diegaro 37; Bakia 36; Classe 35; San Pietro in Vincoli 29; Civitella, Stella 28; Sparta Castelbolognese 26; Forlimpopoli 23; Savignanese 22; Verucchio 20; Bellariva Virtus, Edelweiss 15; Frugesport 10.