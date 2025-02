Mister Serpini. "Una partita decisiva. Ma ora voglio continuità»

PONTEDERA (PISA)Cristian Serpini si gode una grande vittoria. "Sono molto soddisfatto – spiega – perché la ritenevo una gara decisiva, contro una squadra che veniva da 3 vittorie. Siamo riusciti a fare una grande gara, abbiamo meritato, credo che la vittoria ci riavvicina a una zona un po’ più serena ma ora voglio continuità. Davanti abbiamo tante soluzioni, questa era una gara per giocatori dinamici e sia Fossati che Sall lo hanno fatto, Cortesi molto bene. A differenza di altre volte è stata la gara in assoluto in cui abbiamo dato più continuità all’interno della partita stessa. A volte abbiamo fatto bene per 60’ e poi per 30’ ci eravamo abbassati, questa volta invece la squadra ha sempre tenuta un’altezza ottima con uscite coordinate, soffrendo meno e giocando di più". Gol alla prima da titolare per Daniel Fossati. "Sono molo contento dopo due mesi non facili per me - spiega - sono felice di aver dato da subito un contributo, venivamo da un periodo un po’ complicato. Davanti ho la fortuna di avere dei compagni che pensano mentre giocano ed è stato facile integrarsi".