Modena Il muro regge: Palumbo non parte

MILANO Tanto tuonò che... non piovve. Dopo un paio di giorni caratterizzati da una serie di voci (che comunque già ieri avevamo preso con un prudente beneficio d’inventario), che davano Antonio Palumbo ormai un giocatore del Sassuolo, nell’ultima giornata di mercato la trattativa è sì nata, ma si è chiusa senza vinti né vincitori in poche ore.

Nei giorni scorsi, dopo il tentativo per il fantasista da parte della Samp prontamente rispedito al mittente dal Modena, c’erano stati degli abboccamenti tra l’entourage del giocatore e la società neroverde, che era arrivata anche a formalizzare una proposta economica al numero dieci canarino. Nella mattinata di ieri, in un incontro tra i due diesse, Francesco Palmieri ed Andrea Catellani, l’offerta ufficiale del Sassuolo al club gialloblù: troppa però la distanza tra domanda e offerta, con i neroverdi disposti ad arrivare a 2,5 milioni di euro, contro una richiesta, da parte dei canarini di circa 4 milioni, bonus compresi Antonio Palumbo, che ha ancora tre anni e mezzo di contratto con il Modena, rimarrà in canarino. Alla fine della stagione, a bocce ferme, la società gialloblù potrebbe anche valutare eventuali offerte nel prossimo mercato estivo, ma al momento questo è uno scenario lontano.

Andrea Catellani ha sottolineato quanto il calciatore sia un grande patrimonio della società e che questo non sarebbe stato il momento giusto per lasciare il Modena. Palumbo, da quel che è dato sapere, nonostante non avesse certamente disdegnato l’offerta neroverde, ha accettato di buon grado la permanenza in canarino, anche per l’ottimo rapporto che ha con Paolo Mandelli. Al di là dell’affaire Palumbo, a Milanofiori ieri la società ha perfezionato la già annunciata cessione di Abiuso (in prestito diritto di riscatto) alla Sampdoria, trovandoselo da avversario già sabato a Marassi; nell’ambito dell’operazione la società blucerchiata ha girato al Modena il 24enne centrale difensivo croato Stipe Vulikic, già compagno di squadra di Santoro al Perugia, anch’esso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Dei giorni scorsi è poi l’ufficialità dell’arrivo del giovane Issiaka Kamate, di proprietà dell’Inter, di rientro dal prestito temporaneo alla squadra portoghese dell’Avs. Investimento futuro del Modena: preso il difensore centrale della Pergolettese Daniel Tonoli, classe 2002, ma resterà a Crema fino alla fine della stagione. Tra le cessioni, Thomas Alberti è andato in prestito al Pescara, mentre Luca Strizzolo, di ritorno dal prestito al Cosenza, è stato girato alla Triestina dove troverà un suo grande estimatore come Attilio Tesser. Il giovane Marco Oliva è stato invece più volte indicato come vicino al Gubbio, ma resta a Modena.

Alessandro Troncone ed Alessandro Bedoni