Molte squadre di calcio hanno scelto di liberare un’aquila prima della partite: dalla Lazio al Benfica all’Eintracht Francoforte. Quando il cane è il migliore tifoso del campione

Il cane è il migliore amico dell’uomo. E del campione: sono molte le stelle dello sport fedeli all’amico canino. Nelle ultime settimane è diventato ancora più famoso Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, che il campione ha accompagnato negli ultimi giorni della sua vita rinunciando anche a test in programma con la Ferrari (foto sotto).

Ma sono tanti gli esempi di cani legati allo sport: nella foto sopra Sunny, un quadrupede che presta assistenza medica, inquadrato durante la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Billie Jean King National Tennis Center di New York.

Molti campioni delle moto hanno amici a quattro zampe: Francesco Bagnaia a Misano aveva con sé il fedele Turbo, un bassotto arlecchino (foto in mezzo).

Anche Enea Bastianini si è presentato a Misano con il suo cane, di nome Hagrid. Secondo l’esperta Serena Giorgetti, intervistata da Marianna Giannoni per il portale Corsedimoto, "I cani aiutano a rilassarsi, portano allegria e regalano sorrisi. La vita dei piloti è estremamente frenetica. Il cane è una distrazione positiva. A livello fisico, per giovani estremamente allenati, i cagnolini di piccola taglia spezzano la routine ma senza affaticare".