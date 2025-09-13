Mondiali di atletica 2025, Antonella Palmisano argento nella 35 chilometri

Tokyo, 13 settembre 2025 - Antonella Palmisano regala alll'Italia una medaglia d'argento nella 35 chilometri di marcia ai Campionati mondiali di Tokyo 2025. La marciatrice azzurra, nel 2021 campionessa olimpica della 20 chilometri, ha concluso la gara in 2 ore 42'24. Medaglia d'oro alla spagnola Maria Perez che ha tagliato il traguardo in 2 ore 39'01. Bronzo a Paula Milena Torres, in 2 ore 42'44.

"Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un'amica vera: al suo cambio di ritmo non ci sono stata ma posso dire ancora la mia", ha commentato Palmisano, vice campionessa mondiale. "Maria mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell'anno scorso (Alle Olimpiadi di Parigi, ndr) e ci siamo anche allenate insieme" ha spiegato la marciatrice di Mottola tesserata per le Fiamme Gialle, al suo terzo podio iridato dopo i bronzi del 2017 e 2023.

"Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. E' bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi. Quella dei 35 km è una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi (ex marciatore), e sono felice anche per lui".

Undicesima Nicole Colombi (2 ore 51'04) e diciassettesima Eleonora Giorgi (2 ore 58'50) penalizzata da una sosta di tre minuti e mezzo a seguito del terzo richiamo dei giudici per marcia irregolare.