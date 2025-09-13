Mondiali di atletica 2025, il medagliere del primo giorno

Tokyo (Giappone), 13 settembre 2025 – La prima giornata dei Mondiali di atletica 2025 è andata in archivio tra gioie, delusioni e, soprattutto, le prime medaglie assegnate.

Le medaglie assegnate sabato 13 settembre

Anche l'Italia ha vissuto questa altalena di emozioni. Le medaglie portate a casa nel primo giorno di gara sono state 3, un bottino a livello numerico non eguagliato da nessuna nazione, ma l'assenza dell'oro ha fatto slittare al momentaneo quinto posto gli azzurri in un medagliere più parziale che mai. Antonella Palmisano, grazie a un tempo di 2h42'24", è argento nella 35 km di marcia, gara vinta dalla favoritissima, la spagnola Maria Perez: è storia delle prime ore della notte italiana, mentre la giornata si è chiusa nel nostro pomeriggio con un altro argento, quello di Nadia Battocletti nei 10.000 metri, e il bronzo di Leonardo Fabbri nel getto del peso.

La trentina ha corso in 30'38".23, tempo che vale il record italiano e più alto solo di quello della keniana Beatrice Chebet (30'37.61), mentre il toscano è stato preceduto sul podio dall'argento della sorpresa del messicano Uziel Munoz e dall'oro ben più telefonato (e forse addirittura alla portata dell'italiano) dello statunitense Ryan Crouser, che ha messo a referto un 22.34 non irresistibile. Proprio gli USA guidano il medagliere della prima giornata, con 2 allori totali, computo inferiore a quello della spedizione azzurra, ma appunto si tratta di 2 ori: l'altro è arrivato dalla 4x400 mista, gara nella quale l'Italia ha chiuso lontanissima dal podio.

Italia che ha incassato la delusione Larissa Iapichino, clamorosamente fuori dalla finale del salto in lungo nonostante alle spalle ci fosse un'estate quasi perfetta. Dal 7.06 trovato a Palermo alla vittoria nella Diamond League, passando per il 6.61 di Chorzow: le credenziali della figlia d'arte erano tante, ma alla fine sono arrivati un 6.52, un 6.56 e un 6.32 non sufficienti a passare il turno preliminare, quella che sembrava una formalità. Sospiro di sollievo invece per Marcell Jacobs, terzo nella sua batteria dei 100 metri con un tempo di 10.20 che vale la semifinale nella gara in cui nel 2021 arrivò l'oro olimpico. Da allora di tempo ne è passato per un atleta dal fisico fragile e lontano da quello dei fasti della precedente avventura a Tokyo, ma almeno da parte del velocista lombardo è stato migliorato il 10.30 di Turku, l'unica gara disputata all'aperto quest'anno.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione Oro Argento Bronzo totale

1. USA 2 0 0 2

2. Spagna 1 0 0 1

2. Canada 1 0 0 1

2. Kenya 1 0 0 1

5. ITALIA 0 2 1 3

6. Brasile 0 1 0 1

6. Messico 0 1 0 1

6. Paesi Bassi 0 1 0 1

9. Giappone 0 0 1 1

9. Ecuador 0 0 1 1

9. Etiopia 0 0 1 1

9. Belgio 0 0 1 1