Mondiali di atletica 2025, il medagliere del secondo giorno

Tokyo (Giappone), 14 settembre 2025 – La seconda giornata dei Mondiali di atletica 2025 va in archivio e per l'Italia, stavolta, il bottino è gramo sia in termini di medaglie che di risultati qualificatori, con diverse delusioni a referto.

Le medaglie assegnate domenica 14 settembre

Sono tanti gli azzurri accreditati di alte aspettative che hanno clamorosamente mancato la qualificazione alle finali delle rispettive specialità. Nel salto in alto l'amarezza è doppia: niente atto conclusivo e, dunque, niente caccia alle medaglie per Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile, con il campione olimpico del 2020 che in particolare stecca per tre volte la misura di 2.21. A due delusioni fa da contraltare la gioia regalata da Matteo Sioli, l'unico azzurro che riesce nell'impresa di accedere alla finale pur a sua volta tremando nella misura della discordia del 2.21, saltata solo all'ultimo tentativo prima di volare sul 2.25 al secondo tentativo. Pessime notizie anche nei 100 metri, sia maschili che femminili.

Nel primo ambito, abdica Marcell Jacobs, sesto nelle qualifiche con un tempo di 10"16, con tanto di pensieri neri addirittura sull'ipotesi ritiro, mentre nel secondo Zaynab Dosso non va oltre un 11"22 che non basta per la finale. Per la cronaca, la gara regina maschile ha visto il successo di Oblique Seville, che con Kishane Thompson firma la doppietta giamaicana davanti allo statunitense Noah Lyles. A livello femminile gli Usa, sempre più primi nel medagliere, si riscattano grazie a Melissa Jefferson-Wooden, con la Giamaica stavolta relegata all'argento con Tina Clayton: bronzo la santaluciana Julien Alfred. Tornando all'Italia (che scivola al settimo posto nel computo degli allori) e alla sua giornata con più amarezze che soddisfazioni, in quest'ultimo ambito nei 400 metri c'è da registrare l'acuto di Edoardo Scotti, in semifinale con un tempo di 44"45 che gli vale il nuovo record italiano.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1. Usa 5 0 1 6

2. Kenya 2 0 0 2

3. Giamaica 1 2 0 3

4. Spagna 1 0 0 1

4. Canada 1 0 0 1

4. Francia 1 0 0 1 7. ITALIA 0 2 1 3

7. Etiopia 0 2 1 3

9. Paesi Bassi 0 2 0 2

10. Brasile 0 1 0 1

10. Messico 0 1 0 1

10. Germania 0 1 0 1

13. Giappone 0 0 1 1

13. Belgio 0 0 1 1

13. Colombia 0 0 1 1

13. Cuba 0 0 1 1

13. Ecuador 0 0 1 1

13. Giappone 0 0 1 1

13. Saint Lucia 0 0 1 1

13. Svezia 0 0 1 1

13. Uruguay 0 0 1 1