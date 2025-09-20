Mondiali atletica 2025 oggi, programma e italiani in gara domenica 21 settembre

Bologna, 21 settembre 2025 – Sette medaglie. Il bottino della nazionale italiana di atletica ai mondiali è da record, nonostante le difficoltà in staffetta. Nadia Battocletti ha conquistato il bronzo nei 5000 dopo l’argento sulla doppia distanza e così ha regalato la medaglia che consente all’Italia di eguagliare il record risalente a 30 anni fa in quel di Goteborg. È stata una gara serrata quella di Nadia, decisa sostanzialmente in volata dalla Chebet che ha battuto di pochi centesimi la Kipyegon, mentre l’azzurra ha chiuso terza a poco più di un secondo di distanza. Serviva un acuto nella giornata difficile delle staffette, con la 4x100 maschile tamponata ed eliminata, così come quella femminile che ha pagato l’infortunio di Fontana. Solo la 4x400 femminile ha avuto accesso alla finale, ma ci saranno poche chance di medaglia oggi, nella domenica conclusiva dove non ci saranno gare individuali con italiani in pista. Con ogni probabilità si resterà con sette medaglie, ma è comunque record.

Programma

Ancora doppia sessione di gare a Tokyo. In quella mattutina, che significa notte in Italia, sarà il decathlon a farla da padrone con 110 ostacoli, disco, asta e giavellotto (non ci sono italiani in gara), mentre nella sessione pomeridiana via con l’alto femminile, gli 800 femminili e il disco maschile. Finale di rassegna con le staffette. Nell’ordine 4x400 maschile, senza Italia, poi 4x400 femminile e le due 4x100. Ore 2.05 110 ostacoli Decathlon – nessun italiano

Ore 2.55 Disco Decathlon Gr. A – nessun italiano

Ore 4.05 Disco Decathlon Gr. B – nessun italiano

Ore 4.36 Asta Decathlon Gr. A – nessun italiano

Ore 5.20 Asta Decathlon Gr. B – nessun italiano Ore 10.35 Giavellotto Decathlon Gr. A – nessun italiano

Ore 11.47 Giavellotto Decathlon Gr. B – nessun italiano

Ore 12.30 Alto Femminile Finale – nessun italiana

Ore 12.35 800 Femminili Finale – nessuna italiana

Ore 13.10 Disco Maschile Finale – nessun italiano

Ore 13.20 4x400 Maschile – niente Italia

Ore 13.35 4x400 Femminile Finale – Italia

Ore 13.49 1500 Decathlon – nessun italiano

Ore 14.06 4x100 Femminile Finale

Ore 14.20 4x100 Maschile Finale

Dove vederli in tv

L’ultima giornata dei mondiali di atletica 2025 si disputa domenica 21 settembre con doppia diretta tv. Via alla diretta alle 12.55 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, poi passaggio su Rai Due dalle 13.30 alle 14.30, poi di nuovo passaggio su Raisport Hd per il finale di sessione. Live a pagamento su Eurosport/Discovery tramite le piattaforme streaming Discovery Plus e Dazn.