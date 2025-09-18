Mondiali atletica 2025, programma e italiani 19 settembre

Bologna, 18 settembre 2025 – Giornata senza medaglie per l’Italia ai mondiali di atletica 2025. Non c’erano azzurri in finale e così bisognerà aspettare venerdì 19 settembre, quando scenderanno in pedana Dallavalle e Diaz nel triplo, per tornare a muovere il medagliere. Giovedì di Tokyo interlocutorio per i colori azzurri, tra alti e bassi. Si è confermata in grande forma Nadia Battocletti che ha superato agilmente le batterie dei 5000 metri ottenendo l’accesso alla finale senza forzare più di tanto. Eliminate invece Del Buono e Majori. Negli 800 metri femminili bene Eloisa Coiro, qualificata alla semifinale, meno bene Elena Bellò, eliminata in batteria. Purtroppo, nonostante il record personale, anche il giovane Pernici non ce l’ha fatta a centrare la finale degli 800 metri. L’azzurro ha chiuso quarto la sua batteria ma non ha ottenuto uno dei due migliori tempi di ripescaggio per la finale a causa di pochi centesimi di differenza. Un peccato. Mai in gara nell’alto Pieroni e Tavernini, eliminate in fase di qualificazione.

Programma e italiani venerdì 19 settembre

Giornata non con tanti italiani ma tutti con ambizioni importanti. Il programma parte alle 10.30 del mattino con il via all’Eptathlon femminile dove a rappresentare l’Italia ci sarà Sveva Gerevini, che inizierà la sua rincorsa con i 100 ostacoli seguiti immediatamente dal salto in alto. Nel corso del pomeriggio, sempre per l’Eptathlon, in programma il getto del peso e i 200 metri femminili. A caccia di medaglie andranno invece gli azzurri del salto triplo. Andy Diaz è la carta principale della nazionale, fresco di ottimi risultati in Diamond League, ma anche Andrea Dallavalle è pronto a stupire con effetti speciali. Orario da segnare in agenda le 13.50. Poco prima, toccherà invece a Eloisa Coiro andare a caccia della finale negli 800 metri piani alle 13.43. Per quanto riguarda le finali, senza azzurri in gara, in programma i 400 ostacoli sia maschili che femminili e i 200 metri piani sia maschili che femminili. Ore 10.33 100 Ostacoli Eptathlon Femminile – Gerevini Ore 11.20 Alto Eptathlon Femminile – Gerevini Ore 12.30 Giavellotto Femminile – nessuna italiana Ore 13.00 5000 Maschili Batterie – nessuna italiana Ore 13.30 Peso Eptathlon Femminile – Gerevini Ore 13.43 800 Femminili Semifinali – Coiro Ore 13.50 Triplo Maschile Finale – Dallavalle, Diaz Ore 14.00 Giavellotto Maschile Qualificazione – nessun italiano Ore 14.15 400 Ostacoli Maschili Finale – nessun italiano Ore 14.27 400 Ostacoli Femminili Finale – nessun italiano Ore 14.38 200 Femminili Eptathlon – Gerevini Ore 15.06 200 Maschili Finale – nessun italiano Ore 15.22 200 Femminili Finale – nessun italiano

Dove vedere i mondiali

I mondiali di atletica 2025 sono visibili sia in chiaro che a pagamento. Diretta dalle 10.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, fino alle 13.30, poi passaggio su Rai Due fino a fine sessione. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.

