Mondiali atletica 2025, programma e italiani 20 settembre

Bologna, 19 settembre 2025 – Ancora una medaglia ai mondiali di atletica per l’Italia. Il movimento cresce, sforna talenti e continua a essere presente nelle competizioni più importanti. Andrea Dallavalle ha disputato una finale di salto triplo impressionante e c’è stato bisogno solo dell’enorme talento di Pedro Pichardo per batterlo. Il portoghese è volato a 17,91, mentre Dallavalle ha fatto sei salti sopra i 17 metri trovando il suo personale all’ultimo con un 17,64 che è valso una preziosa medaglia d’argento laddove Andy Diaz è stato impossibilitato a giocarsi un alloro a causa di qualche acciacco fisico. Prosegue dunque a gonfie vele la rassegna iridata per la spedizione azzurra e nella giornata di sabato c’è altro materiale da medaglia, uno su tutti: Nadia Battocletti.

Programma e italiani

Tornano le doppie sessioni di gara a Tokyo. La giornata di sabato dei mondiali di atletica partirà a mezzanotte e mezza con la venti chilometri di marcia femminile, in gara Palmisano, Curiazzi e Mihai, poi alle 2.50 la venti maschle con Cosi, Fortunato e Picchiottino. Sono già due chance importanti da medaglia. Per quanto riguarda la sessione pomeridiana, massima attenzione sulle staffette, con le batterie della 4x400 femminile e delle due 4x100, in tutte e tre ci sarà l'Italia. Poi, gran finale alle 14.29 con i 5000 metri femminili dove Nadia Battocletti cercherà di portare a casa un’altra medaglia dopo l’argento nei 10000 Programma Ore 0.30 Marcia 20 chilometri Femminile – Curiazzi, Mihai, Palmisano Ore 2.00 Disco Maschile Qualificazione – nessun italiano Ore 2.28 100 Metri Decathlon – nessun italiano Ore 2.50 Marcia 20 chilometri Maschile – Cosi, Fortunato, Picchiottino Ore 3.00 Peso Femminile Qualificazione – nessun italiano Ore 3.10 Lungo Decathlon – nessn italiano Ore 3.35 Disco Maschile Qualificazione – nessun italiano Ore 4.30 Lungo Eptathlon – Gerevini Ore 4.45 Peso Decathlon – nessun italiano Ore 12.00 Giavellotto Eptathlon – Gerevini Ore 12.05 Alto Decathlon – nessun italiano Ore 12.54 Peso Femminile Finale – nessuna italiana Ore 13.00 4x400 Femminile Batterie – Italia Ore 13.25 4x100 Maschile Batterie – Italia Ore 13.45 4x100 Femminile Batterie – Italia Ore 14.05 Giavellotto Femminile Finale – nessuna italiana Ore 14.11 800 Eptathlon – Gerevini Ore 14.29 5000 Femminili – Battocletti Ore 14.55 400 metri Decathlon – nessun italiano Ore 15.22 800 metri Maschili Finale – nessun italiano

Dove vederli in tv

I mondiali di atletica 2025 sono in diretta sia in chiaro che a pagamento. Su Rai Due liv dalle 00.25 fino alle 5.30 e dalle 13.30 fino alle 15.30, con stacco su Raisport Hd, canale 58, dalle 12 alle 13.30. Live a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.