Mondiali atletica 2025, programma e italiani 20 settembre

E’ il giorno della marcia, soprattutto con Palmisano e Fortunato, e dei 5000 metri con Nadia Battocletti. Poi le batterie delle staffette con le nazionali azzurre in pista. Penultima giornata dei mondiali

di MANUEL MINGUZZI
19 settembre 2025
Bologna, 19 settembre 2025 – Ancora una medaglia ai mondiali di atletica per l’Italia. Il movimento cresce, sforna talenti e continua a essere presente nelle competizioni più importanti. Andrea Dallavalle ha disputato una finale di salto triplo impressionante e c’è stato bisogno solo dell’enorme talento di Pedro Pichardo per batterlo. Il portoghese è volato a 17,91, mentre Dallavalle ha fatto sei salti sopra i 17 metri trovando il suo personale all’ultimo con un 17,64 che è valso una preziosa medaglia d’argento laddove Andy Diaz è stato impossibilitato a giocarsi un alloro a causa di qualche acciacco fisico. Prosegue dunque a gonfie vele la rassegna iridata per la spedizione azzurra e nella giornata di sabato c’è altro materiale da medaglia, uno su tutti: Nadia Battocletti.  

Programma e italiani

Tornano le doppie sessioni di gara a Tokyo. La giornata di sabato dei mondiali di atletica partirà a mezzanotte e mezza con la venti chilometri di marcia femminile, in gara Palmisano, Curiazzi e Mihai, poi alle 2.50 la venti maschle con Cosi, Fortunato e Picchiottino. Sono già due chance importanti da medaglia. Per quanto riguarda la sessione pomeridiana, massima attenzione sulle staffette, con le batterie della 4x400 femminile e delle due 4x100, in tutte e tre ci sarà l'Italia. Poi, gran finale alle 14.29 con i 5000 metri femminili dove Nadia Battocletti cercherà di portare a casa un’altra medaglia dopo l’argento nei 10000 Programma Ore 0.30 Marcia 20 chilometri Femminile – Curiazzi, Mihai, Palmisano Ore 2.00 Disco Maschile Qualificazione – nessun italiano Ore 2.28 100 Metri Decathlon – nessun italiano Ore 2.50 Marcia 20 chilometri Maschile – Cosi, Fortunato, Picchiottino Ore 3.00 Peso Femminile Qualificazione – nessun italiano Ore 3.10 Lungo Decathlon – nessn italiano Ore 3.35 Disco Maschile Qualificazione – nessun italiano Ore 4.30 Lungo Eptathlon – Gerevini Ore 4.45 Peso Decathlon – nessun italiano Ore 12.00 Giavellotto Eptathlon – Gerevini Ore 12.05 Alto Decathlon – nessun italiano Ore 12.54 Peso Femminile Finale – nessuna italiana Ore 13.00 4x400 Femminile Batterie – Italia Ore 13.25 4x100 Maschile Batterie – Italia Ore 13.45 4x100 Femminile Batterie – Italia Ore 14.05 Giavellotto Femminile Finale – nessuna italiana Ore 14.11 800 Eptathlon – Gerevini Ore 14.29 5000 Femminili – Battocletti Ore 14.55 400 metri Decathlon – nessun italiano Ore 15.22 800 metri Maschili Finale – nessun italiano

Dove vederli in tv

I mondiali di atletica 2025 sono in diretta sia in chiaro che a pagamento. Su Rai Due liv dalle 00.25 fino alle 5.30 e dalle 13.30 fino alle 15.30, con stacco su Raisport Hd, canale 58, dalle 12 alle 13.30. Live a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Mondiali atletica, Dallavalle super: è argento nel triplo

