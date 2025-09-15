Mondiali di atletica 2025, programma e italiani 16 settembre

Bologna, 15 settembre 2025 – Il lunedì di Tokyo, sede dei mondiali di atletica 2025, ha vissuto sul terzo oro iridato consecutivo di ‘Mondo’ Duplantis con annesso record del mondo. Il limite del salto con l’asta maschile viene spostato sempre più in là dallo svedese, oggi salito fino alla misura di sei metri e trenta tra il boato del pubblico giapponese rimasto interamente allo stadio solo per il tentativo del world record da parte di Duplantis, che non ha disatteso le aspettative. Per l’Italia, invece, la grande medaglia di bronzo di Aouani nella maratona maschile, che ha aperto la nottata con un risultato inatteso e di prestigio. Gli azzurri, dunque, sono tornati al centro del villaggio sui 42 km e 195 metri. Non era scontato. Si salva anche Furlani, qualificato per la finale del salto in lungo. La rassegna iridata ora proseguirà martedì con una sola sessione di gare.

Programma di martedì e italiani in gara

Niente sessione mattutina a Tokyo nella giornata di martedì, significa niente alzataccia notturna per gli appassionati. Si inizia direttamente alle 12.35 e subito con tre italiani in pista. Protagonisti saranno gli 800 maschili con Lazzaro, Pernici e Tecuceanu a caccia della semifinale. A seguire, toccherà al triplo femminile con Derkach e Saraceni impegnate nelle qualificazioni, mentre l’appuntamento clou è fissato alle 13.35 con l’azzurro Sioli nella finale dell’alto, con l'Italia priva di Gimbo Tamberi eliminato nelle qualificazioni. L’italiano può sognare, anche se parte da outsider. Grande attesa anche per Simonelli, che affronterà la semifinale dei 110 ostacoli alle 13.40 e l’eventuale finale alle 15.20. Ultima carta italiana in gara il record man dei 400 metri Edoardo Scotti, impegnato nelle semifinali alle 14.35 dopo il 44”45 ottenuto nelle batterie. Per quanto concerne le altre finali in programma, senza italiani, alle 14 ci sarà il martello maschile e alle 15.05 i 1500 femminili. Martedì 16 settembre

Ore 12.35 800 Maschili Batterie – Lazzaro, Pernici, Tecuceanu

Ore 12.40 Triplo Femminile Qualificazioni – Derkach, Saraceni

Ore 13.35 Alto Maschile Finale – Sioli

Ore 13.40 110 Ostacoli Maschili Semifinali – Simonelli

Ore 14.00 Martello Maschile Finale – nessun italiano

Ore 14.07 400 Femminili Semifinali – nessuna italiana

Ore 14.35 400 Maschili Semifinali – Scotti

Ore 15.05 1500 Femminili Finale – nessuna italiana

Ore 15.20 110 Ostacoli Maschili Finale – ev. Simonelli

Dove vedere i mondiali in tv

I mondiali di atletica 2025 di Tokyo sono trasmessi in tv sia in chiaro che a pagamento. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, dalle 12.30 alle 13.30, poi passaggio su Rai Due dopo il tg fino a fine sessione. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.