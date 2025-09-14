Mondiali di atletica 2025, Tamberi eliminato: tre errori ai 2,21 metri

Roma, 14 settembre 2025 – Tokyo 2025 maledetta per gli Azzurri del salto in alto dei 100 metri. Sulle pedane che li hanno visti trionfare, oggi si sono arenati Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Nessuno dei due ha passato il turno. Per Gimbo fatali tre errori a quota 2,21, mentre chiude al sesto posto la sua semifinale, col tempo di 10''16.

Il capitano azzurro, campione mondiale in carica del salto in alto (Budapest 2023), si è presentato in gara con una fasciatura alla coscia sinistra ed è apparso in difficoltà sia nella rincorsa, più lenta del solito, sia negli appoggi. Fatale il terzo errore per Tamberi, che riesce a superare solo la misura di 2.16 m ed esce di scena insieme agli italiani Manuel Lando e Stefano Sottile. Continua invece Matteo Pioli, che ha superato la misura di 2.21. Sulla pedana che l'1 agosto del 2021 lo aveva visto conquistare l'oro olimpico, Tamberi ha sbagliato tre volte 2,21, misura che fino allo scorso anno valicava senza difficoltà. La stagione 2025 per 'Gimbo' è stata molto intensa sia per qualche guaio fisico che per la nascita, poche settimane fa, della primogenita Camilla, frutto dell'unione con la moglie Chiara Bontempi. Tamberi, portacolori delle Fiamme Oro, lo scorso anno in occasione della finale delle Olimpiadi di Parigi era giunto fortemente debilitato a seguito delle coliche renali. Gianmarco nei mesi scorsi aveva annunciato di voler proseguire fino ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028.

Delusione azzurra anche per Jacobs che proprio a Tokyo nel 2021 vinse l'oro olimpico. Male anche l’azzurra Zaynab Dosso, che si ferma in semifinale nei 100 metri. 11"22 il crono della 26enne, campionessa europea indoor dei 60 metri piani ad Apeldoorn 2025 e vice-iridata nella stessa specialità a Nanchino 2025, che non riesce nell'attacco al suo record italiano di 11"01, tempo che le sarebbe valsa la qualificazione in finale. Stellare 10"73 per Jefferson-Wooden, che si candida come una delle favorite per la finale.