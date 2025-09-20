Mondiali atletica: Battocletti bronzo nei 5000. La 4x100 fuori dalla finale, respinto ricorso dell’Italia

Tokyo, 20 settembre 2025 – Record di medaglie per l’Italia ai Mondiali di atletica a Tokyo. La numero 7 porta la firma di Nadia Battocletti, che ha vinto il bronzo nei 5.000 metri dopo l’argento nei 10.000. La spedizione azzurra aveva già conquistato l'oro con Mattia Furlani nel salto in lungo, due argenti con Andrea Dallavalle nel salto triplo e Antonella Palmisano nella 35 km di marcia, e due bronzi Leonardo Fabbri nel peso e Iliass Aouani nella maratona. Nelle precedenti venti edizioni iridate, il primato era di sei podi (2 ori, 2 argenti e 2 bronzi) alla quinta edizione, quella del 1995 a Goteborg.

Il bronzo di Battocletti nei 5000 metri

La settima medaglia dell’Italia arriva, come detto, da Nadia Battocletti nei 5000 metri. La 25enne di Cles ha corso in 14'55"42, piazzandosi alle spalle delle keniane Beatrice Chebet (oro in 14'54"96) e Faith Kipyegon (14'55"07, suo season best che le è valso l’argento). "La medaglia non era scontata – ha detto la mezzofondista trentina dopo la gara –. Ieri ho detto, 'sai che c'e'? Questa volta provo'. Ho pensato di stare davanti. In gara ero stanca ma ho pensato che anche loro erano stanche". "In me c'era una grande voglia, ho messo il fuoco nell'ultimo giro, ed è andata bene. Il trono non è solo in mano all'Africa – ha aggiunto –. È stato bellissimo, sono molto fiera di me e di tutto lo staff che lavora con me. Chiudere con due medaglie non era nemmeno nei miei sogni migliori, ora voglio sognare ancora più in grande per le Olimpiadi di Los Angeles".

Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica di Tokyo (Ansa)

La 4x100 uomini e il contatto di Jacobs

Nulla da fare invece per i velocisti della 4x100: la staffetta maschile non è riuscita a centrare la finale. Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo corrono in 38"52 e chiudono con il sesto tempo nella rispettiva batteria. Gara condizionata da un contatto durante il primo cambio tra Jacobs e il frazionista del Sudafrica: l'azzurro rischia di cadere, perde un appoggio, rimane in piedi anche se il risultato ormai è compromesso. L’Italia presenta ricorso, ma la giuria dà ragione agli africani. "Non ho fatto in tempo a fare il primo appoggio e ho sentito una botta. Mi sembrava di essere nella mia corsia e non mi era capitata una cosa del genere – ha detto l’atleta ai microfoni di RaiSport – . Eravamo tutti molto carichi e sapevamo di poter entrare in finale".

La 4x100 donne

Delusione anche per la 4x100 donne. Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese corrono in 49"41, ma la prova delle azzurre viene condizionata completamente dall'infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro di Fontana, portata fuori dalla pista in sedia a rotelle.

La 4x400 donne

Bene invece le ragazze della 4x400: Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione si ritagliano un posto per l'ultimo atto con il secondo tempo di ripescaggio (3'24"71 e season best). Beffata di cinque centesimi la Spagna (3'24"76).

Il ritiro di Palmisano

Si è chiusa troppo presto la 20 km di marcia per Antonella Palmisano. L'azzurra si è fermata nel corso del dodicesimo chilometro dopo essere rimasta nel gruppo di testa fino a poco prima di metà gara, a una settimana dall'argento conquistato nella 35 km che ha aperto la rassegna iridata. Stavolta la campionessa europea in carica, medaglia d'oro quattro anni fa ai Giochi di Tokyo nella 'venti' disputata a Sapporo, non è riuscita riesce a tenere il ritmo delle migliori e ha cominciato a staccarsi dopo nove chilometri per poi perdere progressivamente terreno. A vincere, ancora una volta, Maria Perez con il gran crono di 1h25:54. Le altre azzurre Alexandrina Mihai (1h29:44), oro europeo U23 quest'anno, e Federica Curiazzi (1h29:48) sono arrivate, rispettivamente, quindicesima e diciassettesima.

Nella gara maschile festeggia il suo primo oro il brasiliano Caio Bonfim, argento in questa edizione nella 35 km, argento olimpico e due volte bronzo iridato. Seconda piazza per il cinese Zhaozhao Wang (1h18:43, argento), terzo lo spagnolo Paul McGrath (1h18:45, bronzo). Delusione per il bronzo europeo Francesco Fortunato, solo sedicesimo forse causa una prova troppo d'attesa nei chilometri iniziali.