Mondiali atletica, programma e italiani 15 settembre

Bologna, 14 settembre 2025 – Non esattamente una domenica esaltante per le due medaglie d’oro di Tokyo 2021. Alle Olimpiadi un doppio trionfo, ai mondiali 2025 una doppia delusione. Fuori da tutto sia Marcell Jacobs nei 100 metri che Gimbo Tamberi nell’alto. I big dell’atletica italiana, forse, segnano il passo per aprirsi alle nuove generazioni. ‘Non so se continuo’, le parole di Jacobs, ‘Risultato pietoso’, quelle di Tamberi. Che ne sarà del futuro? Chissà. Intanto, l’Italia si gode Scotti, autore del record italiano dei 400 metri e nell’alto si salva con Sioli, l’unico qualificato alla finale tra gli azzurri. Giornata difficile pure al femminile con l’eliminazione di Zayneb Dosso nei 100 metri. Ora massima concentrazione sulla giornata di lunedì, con Furlani nelle qualificazioni del lungo ma soprattutto con la maratona maschile e il martello femminile che si presentano con ambizioni importanti. Serve cambiare rotta dopo una domenica complicata.

Programma e italiani lunedì 15 settembre

La giornata di martedì si apre a notte fonda, alle 0.30, con la maratona maschile, dove Aouain, Chiappinelli e Crippa partono come outsider della maratona, ma possono sorprendere. A seguire, si va in pista con il martello maschile (Olivieri), l’asta femminile (Bruni e Molinarolo) e i 400 ostacoli (Folorunso, Muraro e Sartori). Per quanto riguarda la sessione pomeridiana, si parte alle 12.35 con Sibilio nei 400 ostacoli, seguito da Furlani nelle qualificazioni del lungo e dalle batterie dei 110 ostacoli con Simonelli. In chiusura di sessione la finale del martello femminile con l’importante chance Sara Fantini, seguita da due semifinali interessanti tra i 1500 metri (Arese e Riva) e i 100 ostacoli femminili (Carraro e Carmassi). Ore 0.30 Maratona Maschile – Aouani, Chiappinelli, Crippa Ore 2.00 Martello Maschile Qualificazioni – Olivieri Ore 2.05 Asta Femminile Qualificazioni – Bruni, Molinarolo Ore 3.30 3000 Siepi Femminile Batterie – Nessuna italiana Ore 4.20 400 Ostacoli Femminile Batterie – Folorunso, Muraro, Sartori Ore 12.35 400 Ostacoli Maschili Batterie – Sibilio Ore 12.40 Lungo Maschile Qualificazioni – Furlani Ore 12.49 Asta Maschile Finale – Nessun italiano Ore 13.23 110 Ostacoli Maschile Batterie – Simonelli Ore 14.00 Martello Femminile Finale – Fantini Ore 14.06 100 Ostacoli Femminile Semifinale – Carmassi, Carraro Ore 14.30 1500 Maschili Semifinale – Arese, Riva Ore 14.55 3000 Siepi Maschile Finale – Nessun italiano Ore 15.20 100 Ostacoli Femminile – ev. Carmassi, Carraro.

Dove vederli in tv

I mondiali di atletica sono in diretta sia in chiaro che a pagamento. Live su Rai Due a partire dalle 00.25 fino alle 5 di mattina, poi sessione pomeridiana dalle 12.30 alle 13.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, e dalle 13.30 fino a fine sessione su Rai Due. Live a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.

Leggi anche - Mondiali atletica, delusione per Tamberi e Jacobs