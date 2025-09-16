Mondiali atletica, programma e italiani mercoledì 17 settembre

Tokyo, 16 settembre 2025 – Proseguono senza sosta i mondiali di atletica di Tokyo 2025. L’Italia ha chiuso la giornata di martedì senza medaglie, ottavo Sioli nell’alto e Simonelli fuori in semifinale nei 110 ostacoli, ma punta forte su Mattia Furlani nel salto in lungo in programma mercoledì 17. Un grande Kerr nell’alto, 2.36 e medaglia d’oro, mentre Sioli si è fermato a 2.24, Simonelli fuori per tre centesimi dalla fine degli ostacoli, fuori anche Edoardo Scotti nei 400 e le tripliste Derkach e Saraceni. Bene Pernici nelle batterie degli 800 metri, eliminati Lazzaro e Tecuceanu. Mercoledì, invece, tre finali azzurre con Bruni, Furlani e Riva.

Programma e orari tv

Tre italiani in finale nella giornata di mercoledì. La caduta di Riva nella semifinale dei 1500 ha portato la Fidal a fare ricorso, vincendolo. L’atleta azzurro, dunque, è stato ripescato per la finale che sarà ultima gara in programma alle 15.20. In finale anche Mattia Furlani nel lungo, con ambizioni di medaglia ma anche con avversari quotati come Tentoglu, campione in carica, Lescay, Gayle e Williams. Sarà dura. Finale anche per Roberta Bruni nell’asta femminile, ma la corsa a una medaglia sarà molto difficile. Per quanto riguarda le batterie e le qualificazioni, scenderà in pedana Andy Diaz nel triplo, altra carta importante per le medaglie, ma attenzione anche alle due gare dei 200 metri: Tortu e Desalu tra i maschi, Kaddari e Fontana tra le donne per cercare la qualificazione in semifinale. Trittico di atlete, invece, nelle semifinali dei 400 ostacoli con Folorunso, Muraro e Sartori.

Programma

Ore 12.05 Triplo Maschile Qualificazione – Dallavalle, Diaz Ore 12.10 Giavellotto Maschile Qualificazione Gr. A – Nessun italiano Ore 12.30 200 Femminili Batterie – Fontana, Kaddari Ore 13.10 Asta Femminile Finale – Bruni Ore 13.15 200 Maschili Batterie – Desalu, Tortu Ore 13.45 Giavellotto Maschile Qualificazione Gr.B – Nessun italiano Ore 13.49 Lungo Maschile Finale – Furlani Ore 14.03 400 Ostacoli Femminili Semifinali – Folorunso, Muraro, Sartori Ore 14.30 400 Ostacoli Maschili Semifinali – Nessun italiano Ore 14.57 3000 Siepi Femminili – Nessuna italiana Ore 15.20 1500 Maschili Finale – Riva

Dove vedere i mondiali in tv

I mondiali di atletica 2025 sono disponibili sia in chiaro che a pagamento. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, dalle 12 alle 13.30, poi passaggio su Rai Due dopo il tg fino a fine sessione. Live a pagamento su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn.