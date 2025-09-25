Mondiali di canottaggio, oro del 4 di coppia a Shanghai

Roma, 25 settembre 2025 - Oro azzurro ai Campionati mondiali di canottaggio a Shanghai in Cina: il 4 di coppia maschile ha vinto la finale iridata. Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili si sono laureati campioni del mondo tagliando il traguardo in 5'48"08, davanti a Gran Bretagna (5'50"06) e Polonia (5'51"34).

Da sette anni l'Italia attendeva la medaglia più preziosa, l'ultima volta fu a Plovdiv nel 2018, a bordo dell'imbarcazione c'era anche il compianto Filippo Mondelli.

Al 'Shanghai Watersport Centre', Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili sono partiti subito forte con un buon vantaggio ai 500 metri su Polonia e Gran Bretagna. A metà gara gli azzurri avevano raddoppiato il vantaggio.

'Chiumi', 'Rambo', 'Paniz' e 'Jack', i soprannomi dei quattro azzurri, ai 1500 hanno subito un ritorno degli inglesi che riuscivano a rosicchiare qualcosa, ma il ritardo restava sopra i due secondi. L'Italia non si è scomposta mantenendo saldamente la leadership fino a tagliare per prima il traguardo.