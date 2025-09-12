Mondiali di atletica 2025, gli italiani da non perdere

Roma, 12 settembre 2025 - L'estate dello sport italiano non è ancora finita: all'orizzonte ci sono i Mondiali di atletica 2025, in programma a Tokyo, in Giappone, dal 13 al 21 settembre 2025. La spedizione azzurra conta di raccogliere quante più medaglie possibili nelle 49 discipline in programma (24 maschili, 24 femminili e 1 mista) grazie alle sue tante punte di diamante.

Gli italiani da tenere d'occhio

Tra esse è impossibile non annoverare Andy Diaz (salto triplo), Larissa Iapichino, Mattia Furlani (salto in lungo), Nadia Battocletti (5.000 e 10.000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso) e Antonella Palmisano (20 km e 35 km di marcia), nomi altisonanti accompagnati da un'ottima condizione di forma. Lo stesso non si può dire di Marcell Jacobs (100 metri) e Gianmarco Tamberi (salto in alto), reduci da un'estate non priva di intoppi fisici: il talento e le suggestioni di un passato glorioso vissuto proprio a Tokyo, nelle Olimpiadi 2020, potrebbero riaccendere la fiammella dell'entusiasmo dei diretti interessati e dei propri sostenitori. Dagli esperti in cerca di rilancio ai giovanissimi a caccia della definitiva consacrazione come Lorenzo Simonelli (110 ostacoli) e Matteo Sioli (salto in alto), senza dimenticare le staffette: le due 4x100 e la 4x400 femminile, in teoria, promettono spettacolo e, chissà, forse pure medaglie a patto che ogni ingranaggio funzioni alla perfezione. Esistono gli italiani, ma ci sono anche gli avversari. Mattia Furlani si presenterà a Tokyo da campione iridato indoor, ma per il titolo nello stadio ci saranno diversi rivali da battere: su tutti il greco (e campione olimpico e del mondo) Miltiadis Tentoglou, ma anche lo svizzero Simon Ehammer, il giamaicano Carey McLeod e l'australiano Liam Adcock.

Sponda femminile, Larissa Iapichino, reduce dal successo in Diamond League, dovrà vedersela con la statunitense (e campionessa olimpica) Tara Davis-Woodhall, la tedesca Malaika Mihambo, la svizzera Annik Kaelin, la spagnola Fatima Diame e la nigeriana Ese Brume. Per Andy Diaz, reduce da una grande estate, con i titoli iridati ed europei indoor in cassaforte, più la vittoria nella finale di Diamond League, si prospetta un derby di cognome con lo spagnolo Jordan Alejandro Diaz: senza dimenticare il portoghese Pedro Pichardo, con questi ultimi due che lo hanno preceduto sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024, il burkinabé Hugues Fabrice Zango (il campione in carica), i cubani Lazaro Martinez e Christian Napoles e i francesi Melvin Raffin e Thomas Gogois. Leonardi Fabbri avrà come principali rivali lo statunitense (e campione olimpico) Ryan Crouser, ma pure Josh Awotunde, Payton Otterdahl e Adrian Piperi, sempre a stelle e strisce, il neozelandese Tom Walsh e il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi. Antonella Palmisano sfiderà la spagnola Maria Perez, detentrice di titoli nella 20 km e nella 35 km, ma tra le rivali più temibili ci saranno anche la peruviana Kimberly Garcia Leon, la giapponese Nanako Fuji e la cinese Yang Jiayu, che è la campionessa olimpica. Quanto a Nadia Battocletti, dovrà provare a inserirsi nel duello annunciato tra le due keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon (nazione che concorrerà anche con Janeth Chepngetich e Agnes Ngetich), ma lotteranno per una medaglia anche le etiopi Gudaf Tsegay, Freweyni Hailu e Medina Eisa.