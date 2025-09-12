Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. Mondiali di atletica 2025, gli italiani da non perdere

Mondiali di atletica 2025, gli italiani da non perdere

Dalle certezze Diaz, Iapichino, Furlani, Battocletti, Fabbri e Palmisano alle incognite Jacobs e Tamberi, passando per gli astri nascenti Simonelli e Sioli: la spedizione azzurra sogna in grande a Tokyo

di GIUSY ANNA MARIA D'ALESSIO
12 settembre 2025
Larissa Iapichino (Ansa)

Larissa Iapichino (Ansa)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Roma, 12 settembre 2025 - L'estate dello sport italiano non è ancora finita: all'orizzonte ci sono i Mondiali di atletica 2025, in programma a Tokyo, in Giappone, dal 13 al 21 settembre 2025. La spedizione azzurra conta di raccogliere quante più medaglie possibili nelle 49 discipline in programma (24 maschili, 24 femminili e 1 mista) grazie alle sue tante punte di diamante.

Gli italiani da tenere d'occhio

Tra esse è impossibile non annoverare Andy Diaz (salto triplo), Larissa IapichinoMattia Furlani (salto in lungo), Nadia Battocletti (5.000 e 10.000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso) e Antonella Palmisano (20 km e 35 km di marcia), nomi altisonanti accompagnati da un'ottima condizione di forma. Lo stesso non si può dire di Marcell Jacobs (100 metri) e Gianmarco Tamberi (salto in alto), reduci da un'estate non priva di intoppi fisici: il talento e le suggestioni di un passato glorioso vissuto proprio a Tokyo, nelle Olimpiadi 2020, potrebbero riaccendere la fiammella dell'entusiasmo dei diretti interessati e dei propri sostenitori. Dagli esperti in cerca di rilancio ai giovanissimi a caccia della definitiva consacrazione come Lorenzo Simonelli (110 ostacoli) e Matteo Sioli (salto in alto), senza dimenticare le staffette: le due 4x100 e la 4x400 femminile, in teoria, promettono spettacolo e, chissà, forse pure medaglie a patto che ogni ingranaggio funzioni alla perfezione. Esistono gli italiani, ma ci sono anche gli avversari. Mattia Furlani si presenterà a Tokyo da campione iridato indoor, ma per il titolo nello stadio ci saranno diversi rivali da battere: su tutti il greco (e campione olimpico e del mondo) Miltiadis Tentoglou, ma anche lo svizzero Simon Ehammer, il giamaicano Carey McLeod e l'australiano Liam Adcock.

Sponda femminile, Larissa Iapichino, reduce dal successo in Diamond League, dovrà vedersela con la statunitense (e campionessa olimpica) Tara Davis-Woodhall, la tedesca Malaika Mihambo, la svizzera Annik Kaelin, la spagnola Fatima Diame e la nigeriana Ese Brume. Per Andy Diaz, reduce da una grande estate, con i titoli iridati ed europei indoor in cassaforte, più la vittoria nella finale di Diamond League, si prospetta un derby di cognome con lo spagnolo Jordan Alejandro Diaz: senza dimenticare il portoghese Pedro Pichardo, con questi ultimi due che lo hanno preceduto sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024, il burkinabé Hugues Fabrice Zango (il campione in carica), i cubani Lazaro Martinez e Christian Napoles e i francesi Melvin Raffin e Thomas Gogois. Leonardi Fabbri avrà come principali rivali lo statunitense (e campione olimpico) Ryan Crouser, ma pure Josh Awotunde, Payton Otterdahl e Adrian Piperi, sempre a stelle e strisce, il neozelandese Tom Walsh e il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi. Antonella Palmisano sfiderà la spagnola Maria Perez, detentrice di titoli nella 20 km e nella 35 km, ma tra le rivali più temibili ci saranno anche la peruviana Kimberly Garcia Leon, la giapponese Nanako Fuji e la cinese Yang Jiayu, che è la campionessa olimpica. Quanto a Nadia Battocletti, dovrà provare a inserirsi nel duello annunciato tra le due keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon (nazione che concorrerà anche con Janeth Chepngetich e Agnes Ngetich), ma lotteranno per una medaglia anche le etiopi Gudaf Tsegay, Freweyni Hailu e Medina Eisa.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su