Mondiali di atletica 2025, il medagliere del quarto giorno. Italia a secco

Tokyo (Giappone), 16 settembre 2025 - Giornata, la quarta, priva di allori per l'Italia, che scivola al dodicesimo posto nel medagliere dei Mondiali di atletica 2025, naturalmente sempre guidato dagli Stati Uniti.

Le medaglie assegnate martedì 16 settembre

Qualche speranza di rimpolpare il proprio bottino c'era ed era affidata innanzitutto a chi come Matteo Sioli aveva già staccato il pass per la propria finale quella del salto in alto, ieri clamorosamente steccata da Stefano Sottile e soprattutto da Gianmarco Tamberi: il giovanissimo azzurro, pagando anche lo scotto del noviziato, non va invece oltre l'ottavo posto nella gara che incoronerà Hamish Kerr, che regala così alla sua Nuova Zelanda il secondo oro dopo quello di ieri di Geordie Beamish nei 3.000 siepi. C'è ancora più amarezza intorno a Lorenzo Simonelli, fuori per appena 3 millesimi dalla finale dei 110 ostacoli, gara che sarebbe poi stata vinta dallo statunitense Cordell Tinch. Notizie agrodolci sponda 800 metri: Giovanni Lazzaro e Catalin Tecuceanu escono di scena, mentre Francesco Pernici, con una grande prova di autorità, riesce ad accedere alla semifinale. Passando ai 400 metri, niente finale per Edoardo Scotti, così come, nel salto triplo, restano fuori dalla gara che mette in palio le medaglie sia Dariya Derkach che Erika Saraceni. Dall'Italia al resto del mondo: nei 1.500 donne il Kenya festeggia una clamorosa doppietta con Faith Kipyegon e Dorcus Ewoi, mentre il baffuto e pittoresco Ethan Katzberg regala al Canada l'oro nel lancio del martello.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1. Stati Uniti 6 0 2 8 2. Kenya 3 1 1 5 3. Canada 3 0 0 3 4. Nuova Zelanda 2 0 0 2 5. Giamaica 1 3 1 5 6. Svezia 1 0 1 2 7. Francia 1 0 0 1 7. Spagna 1 0 0 1 7. Svizzera 1 0 0 1 7. Tanzania 1 0 0 1 11. Germania 0 3 0 3 12. ITALIA 0 2 2 4 13. Etiopia 0 2 1 3 14. Paesi Bassi 0 2 0 2 15. Cina 0 1 1 2 16. Brasile 0 1 0 1 16. Corea del Sud 0 1 0 1 16. Grecia 0 1 0 1 16. Marocco 0 1 0 1 16. Messico 0 1 0 1 16. Nigeria 0 1 0 1 22. Australia 0 0 2 2 23. Belgio 0 0 1 1 23. Cechia 0 0 1 1 23. Colombia 0 0 1 1 23. Cuba 0 0 1 1 23. Ecuador 0 0 1 1 23. Giappone 0 0 1 1 23. Santa Lucia 0 0 1 1 23. Ungheria 0 0 1 1 23. Uruguay 0 0 1 1