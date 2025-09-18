Mondiali di atletica 2025, il medagliere del sesto giorno

Tokyo (Giappone), 18 settembre 2025 - La sesta giornata non porta medaglie nuove al carniere dell'Italia nei Mondiali di atletica 2025, ma la posizione in classifica del medagliere, sempre guidato dagli Stati Uniti, resta la sesta, la prima delle nazioni europee.

Le medaglie assegnate giovedì 18 settembre

In realtà, la giornata odierna potrebbe essere stata solo interlocutoria per i colori azzurri, che in teoria gettano le basi per qualche risultato importante. E' innanzitutto il caso di Nadia Battocletti, che stacca il pass per la finale dei 5.000 metri: niente da fare invece per Federica Del Buono e Micol Majori. Negli 800 metri, Eloisa Coiro avanza in semifinale, mentre il cammino di Elena Bellò si ferma. La delusione maggiore della giornata azzurra arriva dall'omologa gara al maschile, che vede Francesco Pernici restare fuori dalla finale nonostante un ottimo tempo (1'43".84) che gli vale il primato personale. Passando al salto in alto, non c'è caccia alle medaglie né per Idea Pieroni né per Asia Tavenini. C'è invece il primo oro per Cuba, che porta la firma di Leyanis Perez Hernandez nel salto triplo. Discorso analogo per Trinidad & Tobago, al primo oro grazie all'esperto Keshorn Walcott: la disciplina è il giavellotto. Anche il Botswana festeggia il primo oro grazie a Busang Kebinatshipi, il migliore nei 400 metri maschili: la corrispondente gara al maschile premia invece la statunitense Sydney Michelle McLaughlin.

Il medagliere dei Mondiali di atletica 2025

Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1. Stati Uniti 8 1 3 12 2. Kenya 4 1 2 7 3. Canada 3 0 0 3 4. Nuova Zelanda 2 0 0 2 5. Giamaica 1 4 1 6 6. ITALIA 1 2 2 5 7. Trinidad & Tobago 1 1 0 2 8. Cuba 1 0 1 2 8. Svezia 1 0 1 2 8. Botswana 1 0 1 2 11. Spagna 1 0 0 1 11. Portogallo 1 0 0 1 11. Francia 1 0 0 1 11. Tanzania 1 0 0 1 11. Svizzera 1 0 0 1 17. Etiopia 0 2 2 4 18. Paesi Bassi 0 2 0 2 19. Cina 0 1 2 3 20. Bahrain 0 1 1 2 21. Brasile 0 1 0 1 21. Grenada 0 1 0 1 21. Nigeria 0 1 0 1 21. Corea del Sud 0 1 0 1 21. Marocco 0 1 0 1 21. Messico 0 1 0 1 21. Repubblica Dominicana 0 1 0 1 21. Grecia 0 1 0 1 21. Gran Bretagna 0 1 0 1 21. Dominica 0 1 0 1 31. Australia 0 0 2 2 32. Belgio 0 0 1 1 32. Ungheria 0 0 1 1 32. Ecuador 0 0 1 1 32. Saint Lucia 0 0 1 1 32. Slovenia 0 0 1 1 32. Colombia 0 0 1 1 32. Uruguay 0 0 1 1 32. Giappone 0 0 1 1 32. Venezuela 0 0 1 1 32. Cechia 0 0 1 1

