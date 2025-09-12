Mondiali di atletica 2025: il programma del 13 settembre. Orari tv degli italiani in gara

Roma, 12 settembre 2025 – Partono sabato 13 settembre i mondiali di atletica 2025. Sarà spettacolo assicurato. Anche perché l’Italia mette in campo subito dei pezzi da novanta. Gli orari, almeno quelli della sessione mattutina, non saranno comodi visto che coincideranno con la notte italiana, mentre le sessioni serali, dove sono inserite le finali per le medaglie, saranno nel primo pomeriggio. Si parte, dunque, con ambizioni, voglia di stupire e, per qualcuno, di ritrovarsi. Vale per Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi, i due ori di Tokyo 2021, per esempio. E uno dei due sarà subito in pista. Ad aprire il programma sarà invece la marcia, come da tradizione, con Palmisano e Giupponi a caccia di medaglie, ma attenzione anche alle qualificazioni con Fabbri nel getto del peso, Jacobs nei 100 e Iapichino nel lungo. Poi nella sessione serale toccherà a Nadia Battocletti andare a caccia di una medaglia. Vediamo nel dettaglio il programma e gli italiani.

Jacobs subito in pista

Come detto, parte la marcia, che da tradizione apre le rassegne di atletica. A mezzanotte e trenta le 35 chilometri femminili e maschili (Palmisano e Giupponi le maggiori carte azzurre), poi ci si sposta in pedana con le qualificazioni di lancio del disco e getto del peso (Italia con tre calibri come Fabbri, Weir e Ponzio), che anticipano la 4x400 mista, prima gara in pista. Toccherà anche a Marcell Jacobs che avrà le batterie dei 100 alle 13.35, anticipato alle 11.55 da Zayneb Dosso nei 100 femminili. Nel mezzo fondo, tasterà la sua condizione Ala Zoghlami nei 3000 siepi, mentre la sessione serale di chiuderà con tre finali: peso maschile (eventualmente con Fabbri, Ponzio e Weir), 10mila metri femminili (Battocletti) e 4x400 mista. Sabato 13 settembre 00.30 35 km di marcia maschile: Caporaso, Giupponi, Orsoni 00.30 35 km di marcia femminile: Colombi, Giorgi, Palmisano 02.00 Lancio del disco femminile, qualificazioni: Osakue 03.55 Getto del peso maschile, qualificazioni: Fabbri, Ponzio, Weir 04.40 4×400 (mista), batterie: Italia 11.05 3000 siepi maschile, batterie: Zoghlami 11.30 Salto in lungo femminile, qualificazioni: Iapichino 11.55 100 metri femminile, batterie: Dosso 12.05 Salto con l’asta maschile, qualificazioni: Bertelli, Oliveri 12.50 1500 metri femminile, batterie: Cavalli, Sabbatini, Zenoni 13.35 100 metri maschile, batterie: Marcell Jacobs 14.10 Getto del peso maschile, finale: eventuali Fabbri, Ponzio, Weir 14.30 10.000 metri femminile, finale: Battocletti, Palmero 15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia

Dove vederli in tv

I mondiali di atletica sono visibili sia in chiaro che a pagamento. Alle 0.30 della notte tra venerdì e sabato diretta su Rai Due fino alle 5.20 del mattino, poi di nuovo in diretta per le finali dalle 10.30 alle 13 e dalle 13.30 in avanti. Nella fascia delle 13 spostamento su Raisport Hd durante il Tg2. Live a pagamento su Discovery Plus e Dazn.