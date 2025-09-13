Mondiali di atletica, Fabbri è bronzo nel peso. “Non è la medaglia che volevo, ma sono contento”. Poi in diretta tv: “Forza viola”
Bella e intensa gara dell’atleta fiorentino che lotta fino all’ultimo. Battuto da Crouser e Muñoz
Firenze, 13 settembre 2025 – Un grande podio dopo una bella gara per il fiorentino Leonardo Fabbri nel getto del peso ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo. Leo arriva terzo con 21,94 dopo una battaglia che vede l’americano Crouser (22,32) sul gradino più alto e il messicano Muñoz al secondo posto. Grazie alla seconda miglior prestazione Fabbri batte il neozelandese Walsh.
L’atleta fiorentino dell’Aeronautica comincia con 21,26, poi 21,83 al secondo lancio, quindi un nullo che sarebbe stato intorno ai 22. Al quinto lancio Fabbri arriva a 21,94 ed è secondo, ma il 21,97 del messicano Muñoz lo riporta al terzo.
Nel dopo gara, Fabbri ice ai microfoni della Rai: "Vado a casa contento anche se non sono venuto qui per fare 21,90 e non è la medaglia che volevo. Stasera ho faticato ma non volevo lasciare le medaglie agli altri”. Poi in diretta tv ricorda il suo tifo per la Fiorentina: “Forza viola”.
