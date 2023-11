Mondiali di Equitazione 2026: Aquisgrana e AlUla le sedi scelte

I Mondiali di equitazione 2026 si annunciano come un’edizione straordinaria, e per certi versi "storica". La Federazione equestre internazionale infatti, durante l’assemblea generale a Mexico City ancora in corso, ha assegnato ben 6 discipline su 7 ad Aquisgrana, Germania (dressage, salto ostacoli, completo, attacchi, volteggio e paradressage, 10-23 agosto 2026). L’endurance è invece andata all’Arabia Saudita, nella già celebre location di AlUla (17 ottobre). In pratica nel 2026 si ripeterà la stessa formula di quelli che fino al 2018 furono i Weg (World equestrian games), una sorta di Olimpiade dell’equitazione con tutte le discipline nella stessa sede (all’epoca anche il reining). Nell’edizione di Roma 1998 l’endurance fu estrapolata ed assegnata ad Abu Dhabi (l’Irlanda aveva rinunciato all’ultimo momento), l’Italia organizzò tutto il resto in sette, otto mesi invece che in quattro anni, con il supporto tecnico Fise ed economico del Gruppo Monrif, che edita il nostro giornale, e fu un successo strepitoso. Per l’edizione 2022, causa la difficoltà nel reperire la sede adatta e causa i costi esorbitanti, la Fei abolì i Weg "accentrati", assegnando le varie discipline a nazioni diverse. Nel 2026, dunque, si tornerà -di fatto, se non formalmente- alla formula Weg, perlomeno a quella di Roma. La Fei ha anche assegnato all’Italia, a Castiglione del Lago, Perugia, gli Europei di endurance 2025 (6 settembre), organizzati da sistemaeventi.it, società "made in Italy" del già campione mondiale Gianluca Laliscia. La stessa avrà un ruolo tecnico anche al Mondiale di AlUla.