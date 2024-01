Mondiali, i convocati. Greg sul blocco. Non ci sarà Ceccon

Ci sono Paltrinieri e Pilato. Manca a sorpresa Ceccon. Sono 34 i convocati dal direttore tecnico della nazionale di nuoto, Cesare Butini, per i mondiali in vasca lunga, che si disputeranno a Doha, in Qatar, dall’11 al 18 febbraio. "Abbiamo rispettato quanto era indicato nei criteri di selezione coniugando le esigenze di squadra con quelle individuali in un ottica olimpica - spiega -. Abbiamo formato una squadra che abbina esperienza a novità; ci sono 9 atleti, tra maschi e femmine, che sono alla loro prima esperienza iridata. Sono state operate alcune scelte discrezionali che tendono a favorire la crescita di atleti giovani; tredici tra atlete e atleti sono nati dopo il 2001". Il dt azzurro ha spiegato anche che "non ci saranno Thomas Ceccon e Margherita Panziera che per esigenze diverse abbiamo preferito preservare per il resto della stagione".