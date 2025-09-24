Mondiali di nuoto paralimpico: Federico Bicelli non si ferma. Argento nei 100 dorso

Brescia, 24 settembre 2025 – Seconda medaglia per il bresciano Federico Bicelli ai Campionati del Mondo di nuoto paralimpico. Il ventiseienne atleta di Borgosatollo, dopo aver vinto l’oro nei 400 stile libero, ha letteralmente sfiorato uno splendido bis nella finale dei 100 dorso, dove ha conquistato comunque una prestigiosa medaglia d’argento.

La “fame di medaglie” di Bicelli non è però affatto appagata e, prima della conclusione della rassegna iridata che si sta svolgendo a Singapore, il portacolori azzurro ha ancora tre possibilità di impreziosire ulteriormente il suo medagliere personale, visto che domani, giovedì 25 settembre, parteciperà alla finale dei 50 delfino, venerdì a quella dei 50 stile libero e sabato concluderà con quella dei 100 stile libero.

Nuove sfide con le quali Bicelli conta di confermare, per lo meno, il proverbiale “non c’è due senza tre”, tenendo d’occhio, nello stesso tempo la sfida con il cronometro e la voglia, sempre grande, di migliorare le proprie prestazioni personali nelle diverse specialità.

Per quel che riguarda la finale dei 100 dorso categoria S7, il nuotatore bresciano ha terminato la sua prova con il tempo di 1:12.17, davanti a Christian Sadie (1:13.03) e Aleksei Ganiuk ed alle spalle solamente di Andrii Trusov, che ha raggiunto il traguardo con il tempo di 1:09.60. Il campione ucraino ha imposto sin dai primi 50 metri un ritmo molto sostenuto ed ha poi gestito il vantaggio accumulato nella seconda parte della finale. Come già accaduto nei 400 stile libero, Bicelli ha dato vita ad una bella progressione nella seconda parte della gara ed ha così recuperato due posizioni dopo il passaggio in 35.60 ai 50 metri. Una rimonta che è valsa una nuova medaglia e una rinnovata convinzione di poter dire la sua con i migliori nuotatori del mondo. Una consapevolezza ed una voglia di fare da confermare al meglio nelle tre finali rimanenti, durante le quali l’atleta bresciano è chiamato fin d’ora ha perfezionare la sua nuova impresa a questo Mondiale 2025.