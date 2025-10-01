Mondiali paralimpici, Ambra Sabatini oro nei 100

Con la protesi rossa come Ferrari e Ducati, Ambra Sabatini è tornata a correre velocissima. La campionessa toscana si è laureata nuova regina mondiale dei 100 metri categoria T63 ai Mondiali di Para atletica in corso a Nuova Delhi, bissando così il successo di due anni fa a Parigi. Il tempo finale di 14”39 ha permesso alla Sabatini di rimontare l'indonesiana Karisma Evi Tiarani e la britannica Ndidikama Okoh, giunte in seconda e terza posizione rispettivamente in 14”65 e 14”66.

Per la Sabatini una riscossa importante dopo la delusione del giorno prima nel salto in lungo, con il quale quest’anno ha ripreso confidenza ma nella gara iridata ha infilato tre nulli e per sua stessa ammissione le era rimasto “il magone”.

Stavolta no, stavolta la gioia si è liberata con una grande rimonta che cancella la delusione dell’anno scorso ai Giochi, quando la Sabatini era caduta, e riporta alla gioia mondiale di due anni fa a Parigi: “Sono molto contenta di come ho affrontato la gara – ha detto a caldo la velocista toscana -. Sono riuscita a fare tutto quanto avevo pensato prima della corsa, ovvero procedere con un'andatura precisa e ordinata, tenendo un ritmo regolare. Avevo bisogno di questo risultato e di questa sicurezza che oggi ho potuto ritrovare. Dopo i tre nulli nel salto in lungo è stato facile perché ci tenevo tanto, però come mi sono già detta è stato un esordio per alcuni versi promettente per i salti che sono riuscita a fare. Uscita dalla pedana ho cercato di archiviare il più velocemente possibile l'esperienza per prepararmi mentalmente ad oggi e questa vittoria è una grande liberazione. Dopo Parigi _ completa il racconto la Sabatini _ è iniziata una fase di costruzione e con il mio allenatore stiamo mettendo dei buoni mattoncini uno sopra l'altro in vista di Los Angeles e so che ne combineremo delle belle. Ci sono altri limiti da superare e anche se non sono ancora a quel livello so che ci arriveremo".

Un'altra medaglia all'Italia in giornata l'ha portata Ndiaga Dieng, diventato a sua volta il nuovo campione del mondo degli 800 T20. Il mezzofondista ha dovuto faticare per tenere dietro Maksim Angelov, che si era messo prende subito il comando delle operazioni. Ai 600 metri Dieng si mette davanti a tutti per andare a tagliare il traguardo in prima posizione in 1'53”91.

"Sono felicissimo per questa prima medaglia mondiale, ho lavorato tanto per ottenerla anche se questa stagione non è stata facile. L'obiettivo era conquistare il podio e ci siamo riusciti. Questo mi riempie di orgoglio e festeggiare insieme alla squadra e ai tecnici è per me un grande onore".