Mondiali Under 20. L’Italia stende l’Irlanda, ora l’ostacolo Georgia

A due giorni dalla sfida, resta vivo l’eco dell’impresa azzurra al World Rugby U20 Championship: l’Italia U20 ha piegato l’Irlanda 18-16 allo Zaffanella di Viadana, conquistando una vittoria preziosa in chiave qualificazione. Gli Azzurrini hanno imposto subito il ritmo: al 12’ Casartelli finalizza una touche perfetta, prima che l’Irlanda accorci con un piazzato di Wood per il 3-5. È poi Todaro, con un calcio da posizione angolata, a mandare l’Italia al riposo avanti 8-3. Nella ripresa, un altro piazzato di Wood riporta sotto l’Irlanda (6-8), ma al 19’ gli Azzurrini rispondono con un drive travolgente chiuso in meta da Gritti, con la trasformazione di Todaro per il 15-6. Un cartellino giallo a Casartelli complica i piani, l’Irlanda ne approfitta con la meta di Yarr (15-11), ma Todaro centra ancora i pali allungando sul 18-11. Nel recupero Minogue segna la meta del 18-16 che fa tremare Viadana, ma l’errore al piede di Wisniewski regala all’Italia una vittoria pesante. Davanti a 4.200 spettatori, la squadra di coach Santamaria conferma quanto di buono mostrato contro la Nuova Zelanda, esibendo solidità in mischia e una difesa capace di resistere nei momenti caldi. Ora lo sguardo si sposta a Calvisano: il 9 luglio contro la Georgia, l’Italia si giocherà una fetta importante del suo cammino mondiale. E ha tutte le carte in regola per ottenere il passaggio del turno.

Alessandro Luigi Maggi