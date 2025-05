Montecarlo: Vip e Stelle del Calcio al Gran Premio più Glamour

Montecarlo è uno dei circuiti iconici e uno dei Gran premi più glamour, e anche stavolta non è mancata la corsa dei vip, presenti in massa nel Principato in occasione della gara.

Il calcio ha schierato una serie di fuoriclasse, molti dei quali in qualche modo legati al Real Madrid di oggi e di ieri, da Kylian Mbappè e il portiere Thibaut Courtois al grande ex Zinedine Zidane, ex anche della Juventus che ha schierato Patrice Evra ed Edgar Davids. Presente anche l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram.

Lo sport francese era rappresentato anche dal judoka Teddy Riner, tre volte medaglia d’oro ai Giochi di cui è stato anche tedoforo a Parigi.

Immancabile nel Principato Naomi Campbell, a sua volta iconica top model, mentre a sventolare la bandiera a scacchi è stato l’attore Patrick Dempsey, legato al mondo delle corse per aver anche gareggiato negli Stati Uniti. E ancora il patron di Amazon Jeff Bezos con la fidanzata Lauren Sanchez, quello di Louis Vuitton Arnault con la moglie, e a proposito di coppie, la ragazza di Andrea Kimi Antonelli, Eliska Babickova, campionessa di kart, e quella di Charles Leclerc, Alexandra Saint Mieux.