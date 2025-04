Montevago brilla con una doppietta: Perugia chiude la stagione con vittoria

ALBERTONI 6,5 Cangelosi gli dà una maglia nell’ultima apparizione della stagione. Si vede che non gioca da un po’, ma ai pochi svarioni iniziali, reagisce con buoni interventi nella ripresa. Rischia l’incidente alla fine del primo tempo, con Italeng appostato. Bene su Guidi e Pietra.

MEZZONI 6- È stata la sua ultima partita con il Perugia. Conclude la stagione con una prestazione normale. Peccato.

AMORAN 6 Bel duello con Italeng. Una stagione in crescita.

RICCARDI 6 Gara senza sbavature.

GIRAUDO 6 Volenteroso ma a tratti troppo frenetico.

GIUNTI 5,5 Insomma. Una gara che non mette in mostra le qualità emerse in questa stagione: senza infamia e senza lode.

JOSELITO 6 Gara pulita, senza errori. Va al tiro allo scadere del primo tempo.

CISCO 5,5 Poco coinvolto nella prima parte di match. Esce all’intervallo.

SEGHETTI 6 In attesa di capire quello che accadrà nell’immediato futuro, trova una maglia dall’inizio. Ha voglia di sfogare la sua rabbia per una stagione sprecata.

KANOUTE 6,5 Stavolta parte forte e dopo il cross a Montevago, al 7’ mette in discesa la partita.

MONTEVAGO 7 Doppietta nella ripresa e va a quota 13 senza rigori. Un buon bottino, peccato per il lungo black out a inizio girone di ritorno. Bella la rete del 2-0 su assist di Torrasi.

POLIZZI 6 Rileva Cisco a inizio ripresa, ci prova in due circostanze.

DI MAGGIO 6 Gara senza sbavature.

TORRASI 6,5 Rileva Giunti, serve a Montevago l’assist per il 2-0.

LISI s.v.

PLAIA s.v.

Francesca Mencacci