Montignoso di potenza. Vannucci regala i 3 punti

san piero a sieve

0

montignoso

1

SAN PIERO A SIEVE: Becchi, Barzagli, Bonifazi, Pozzi, Bencini, Frilli, Baluganti (55’ Galeotti R.), Martini (55’ Tanini), Maenza (68’ Romei), Susini (76’ Cassai S.), Angiolini. A disp. Galeotti N., Cassai N., Jori, Ciari, Montuschi. All. Signorini

AC MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli (89’ Landucci), Del Padrone (75’ Piscopo), De Angeli, Vannucci, Donati (84’ Bologna), Biagini, Bertuccelli, Della Pina (74’ Vignali), Lorenzini. A disp. Rustighi, Gorreri, Granai, Conti, Antonelli. All. Alberti

Arbitro: Paolini di Arezzo. Assistenti Checchi di Viareggio e Bello di Empoli

Marcatori: 94’ Vannucci

Note: espulso al 67’ Becchi (S), 81’ Del Padrone.

SAN PIERO A SIEVE – Ottimo esordio del Montignoso che al campo sportivo "Alessi Ballini" s’aggiudica la prima vittoria stagionale nel campionato di Promozione. Gli ospiti provano a rendersi subito pericolosi, impostando sin dai primi minuti la propria manovra. Al 20’ il tiro di Bertuccelli finisce fuori. Al 26’ la conclusione di Donati termina di poco alto. Al 34’ sono i locali a tentare di mettere in difficoltà la difesa avversaria, ma il tentativo centrale di Susini viene parato senza troppe difficoltà. Al 46’ ha la stessa sorte anche la botta di Bertuccelli. Al 56’ Angiolini al volo calcia fuori. Al 66’ tra i padroni di casa viene espulso il portiere Becchi per un tocco di mano fuori area. Sulla conseguente punizione la conclusione di Lorenzini viene parata e sulla ribattuta si registra il salvataggio sulla riga. All’80’ il neo entrato Romei si supera sul siluro di Donati. Nei minuti di recupero arriva la svolta della gara. Prima Bertuccelli colpisce la traversa e poi sulla respinta sul tiro dalla distanza di Landucci, Vannucci si fa trovare pronto per la deviazione vincente.

Ilaria Gallione