Monza batte Udinese 2-1: Caprari e Keità Balde evitano record negativo in Serie A

di Alessandro StellaAlmeno l’onore è salvo. Nonostante la retrocessione già certa, il Monza trova finalmente un moto di orgoglio e batte 2-1 l’Udinese in trasferta grazie a Caprari e Keità Balde. I tre punti, inutili per la classifica, hanno comunque una valenza simbolica: i brianzoli evitano infatti il record negativo di squadra con meno punti nella storia della Serie A a 20 club. I biancorossi ritrovano quella vittoria che mancava da quattro mesi e fuori casa addirittura dal 21 ottobre. Sorride anche il tecnico Alessandro Nesta (nella foto), al primo successo dopo il suo ritorno in Brianza a metà febbraio: "Abbiamo evitato almeno un record negativo. Adesso vogliamo battere l’Empoli in casa per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e poi concludere bene a San Siro con il Milan. Durante questa stagione non siamo mai riusciti a trovare la soluzione, tre vittorie sono troppo poche per restare aggrappati a una speranza. Da un certo momento non siamo stati capaci di svoltare e la retrocessione è divenuta inevitabile". Venendo alla gara, match a due facce per il Monza, passivo nel primo tempo, coraggioso nella ripresa. Nesta schiera titolari Pizzignacco, Brorsson e Forson: buona prestazione di tutti e tre i giocatori che sono di proprietà dei brianzoli e probabilmente saranno punti fissi anche in Serie B. I biancorossi nella prima frazione non superano quasi mai la metà campo avversaria palla al piede, tranne con uno spunto personale al 45’ di Forson che strozza sul fondo il tiro in diagonale. Pur a ritmi bassi, è dunque l’Udinese a fare la partita, tuttavia i bianconeri vanno vicini al vantaggio solo al 27’: dopo una bella manovra a centrocampo, Solet prova l’incursione in area trovando la buona risposta in tuffo di Pizzignacco.

Dopo l’intervallo, però, i lombardi rientrano con un piglio diverso. E al 7’ la sbloccano: cavalcata dirompente di Birindelli sulla fascia, destro sul palo e Caprari in caduta ribatte in rete con la spalla. I padroni di casa provano a reagire puntando sui centimetri del subentrato Lucca. Il centravanti si rivela il più pericoloso dei suoi e al 30’ la pareggia con un gran tiro incrociato su assist di Karlstrom. Lo stesso Lucca va vicino al raddoppio in altre due occasioni, ma il Monza si salva e colpisce ancora in transizione. Al 45’ Ciurria crossa in area dove Zeroli spizza di testa per Keità che fulmina Okoye. Grande esultanza per il centravanti senegalese, determinato nel chiudere al meglio la sua avventura in maglia biancorossa.