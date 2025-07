Moore La Effe trova il suo primo americano

La Fortitudo ha il suo primo straniero. Lee Moore, 30 anni il prossimo 9 agosto ed mvp dell’ultimo campionato di Pro B francese è un nuovo giocatore della Effe. Guardia di 193 cm, Moore ha un legame forte con l’Italia. Cresciuto cestisticamente nella University of Texas at El Paso, nell’estate del 2016 arriva in Italia da rookie disputando due stagioni estremamente positive in serie A, con la maglia della Germani Brescia.

Nella prima annata con i lombardi ha collezionato 13 punti e 5.2 rimbalzi di media, nella seconda ha mantenuto una media-partita di 9.5 punti e 4.2 rimbalzi, contribuendo in modo significativo al raggiungimento della semifinale dei playoff scudetto e della finale di Coppa Italia. Lascia Brescia per passare in Germania al Syntainics, poi in Polonia col Dabrowa Gornicza. Causa pandemia Covid, gioca 1 sola partita, nella quale segna 16 punti, catturando 8 rimbalzi e distribuendo 7 assist.

Arriva la conferma per la stagione successiva con i polacchi con una media di 18.1 punti, 6.2 rimbalzi e 6 assist. Torna poi in serie A nella stagione 2021/22, sempre a Brescia, e poi continua a fare la spola tornando nuovamente in Polonia tra Sokol e Wloclawek. Nella ultime 2 stagioni Moore è in Olanda con la maglia degli Heroes Den Bosch, mentre nell’ultimissima stagione è stato il protagonista della Pro B francese, con la maglia di Orleans, ad una media di 16,2 punti, 4,5 rimbalzi e 5,2 assist, superando i 30 punti segnati in tre circostanze e con più di 20 punti messi referto in altre nove partite.

Numeri che confermano la qualità di un giocatore che sa segnare, ma che sa anche mettersi a disposizione del coach e dei compagni di squadra. Con l’arrivo di Moore si va delineando sempre più una Fortitudo che farà della difesa e della fisicità le sue armi migliori e che punterà a vincere le sfide inaridendo con pressione e grinta il gioco avversario.

Intanto seguendo le indicazioni del tecnico, Flavio Portaluppi è all’opera per chiudere con i 2 lunghi italiani e per quello straniero che mancano per completare l’organico. Tra i lunghi a disposizione c’è rimasto davvero poco in giro e oltretutto a prezzi alti. Simone Zanotti potrebbe essere in uscita da Pesaro, si potrebbe pescare dalla B, dove il mercato non è che sia così florido, o magari dalla serie A dove qualche elemento potrebbe decidere di scendere di categoria di fronte per altro a offerte economiche allettanti. La concorrenza è tanta, i nomi sono pochi, ma la fiducia in Portaluppi e nella società è ben riposta, e come sempre alla fine sarà il campo a parlare.