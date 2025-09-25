Motegi, il programma: stanotte le libere, sabato (8) la Sprint e domenica (7) il Gp che può dare il titolo a Marc. Marquez accelera verso un’alba da campione

MOTOGP

Semaforo verde per il Gp del Giappone (nella notte fra oggi e domani le libere e all’alba di domani le prequalifiche), per quello che sarà il primo match point mondiale di Marc Marquez.

I numeri – in base anche alla ripartizione dei punti con i piazzamenti nella Sprint – dicono che domenica mattina (gara in programma alle 7, ora italiana) lo spagnolo potrà festeggiare il Mondiale numero nove in carriera (eguagliando Valentino Rossi) e consegnare alla Ducati il titolo 2025. Per la casa di Borgo Panigale, il Mondiale tornerà così al team factory dopo quello vinto ma con la squadra satellite, Pramac, nel 2024 grazie a Jorge Martin.

La combinazione più semplice per vedere Marquez campione, indipendentemente da quello che farà il fratello, Alex, primo inseguitore, coincide con una delle... specialità di Marc in questo campionato, ovvero vincere Sprint e gara. E in ogni caso Marc potrà essere il nuovo numero uno ’solo’ nella giornata di domenica e non grazie alla Sprint.

In caso Marquez non dovesse sfruttare il match point di Motegi, l’appuntamento slitterà alla prossima settimana, quando la MotoGp farà tappa in Indonesia.

Il programma del weekend (con ora in Italia). Stasera, nella notte (3.40) libere MotoGp; domani mattina (8) prequalifiche MotoGp; nella notte fra venerdì e sabato (3.45) qualifiche MotoGp; sabato mattina (8) la Sprint Race; nella notte fra sabato e domenica le gare di Moto3 (ore 4) e Moto2 (5.15); domenica mattina (ore 7) la gara della MotoGp. Tutti in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.