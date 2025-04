Motociclismo, Lorenzo Dalla Porta sesto in "gara 2" a Misano

Prato, 6 aprile 2025 - Dopo l'ottavo posto in “gara 1”, Lorenzo Dalla Porta ha guadagnato due posizioni in “gara 2”, chiudendo in sesta posizione. E ha così chiuso il primo round del Campionato Italiano Velocità, svoltosi sul tracciato di Misano Adriatico, con 18 punti complessivi ed il settimo posto temporaneo nella graduatoria generale. Per il pilota di Montemurlo si trattava del debutto sulla Ducati del Team SGM Tecnic, scuderia con la quale aveva trovato l'accordo sul finire dello scorso anno. L'impressione è che per lottare per il titolo (che lui stesso aveva indicato come obiettivo) tanto la moto quanto il campione del mondo Moto3 debbano fare uno sforzo ulteriore. Anche se la stagione è appena iniziata e c'è tutto il tempo per recuperare terreno, dopo aver trovato la quadratura del cerchio. Occhio quindi alle prossime corse, a questo punto: il 31 maggio ed il 1 giugno prossimo Lorenzo sarà impegnato nel round che si terrà sul circuito del Mugello, su un tracciato che anche all'epoca della Moto3 e della Moto2 considerava la “gara di casa”. Avanti poi con le tappe di Vallelunga (28 e 29 giugno) ancora Misano, ma in notturna (26 e 27 luglio) ed Imola (6 e 7 settembre) per poi prepararsi al round finale fissato nuovamente in Mugello il 4 ed il 5 ottobre. Dopo il titolo di vice-campione europeo nella Stock insomma, Dalla Porta può e deve puntare anche al CIV.

G.F.