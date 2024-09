.Motocross, formazione con la campionessa del mondo. Kiara Fontanesi arriva a Tavullia. Weekend di lezioni al Junior Camp

Alla pista Junior Camp Tonino Benelli arriva un’ospite d’onore. Il 28 e 29 settembre, la sei volte campionessa del mondo di motocross Kiara Fontanesi (foto) farà tappa con la sua Academy al circuito realizzato dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli a Tavullia, per una due giorni di camp formativo dedicata a tutti gli appassionati del settore. Un appuntamento a cui potranno partecipare tanti giovani piloti, per formarsi e crescere, pensato però anche per professionisti più esperti, che vorranno perfezionare la loro tecnica. Le due giornate di Camp potranno accogliere in totale 40 partecipanti (20 per ciascun giorno di lezione). Per partecipare sarà necessario essere in possesso di licenza o tessera sport della Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Durante il weekend dedicato all’Academy, Kiara Fontanesi metterà a disposizione dei partecipanti tutta la propria esperienza, grazie a consigli tecnici e indicazioni in merito ad una preparazione atletica e mentale adeguata per scendere in pista in totale sicurezza. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Moto Club Benelli all’indirizzo e-mail [email protected] o chiamando al numero di telefono 0721-31508. Le prenotazioni saranno aperte fino ad esaurimento posti.

Fontanesi, classe 1994, originaria di Parma, è stata la prima italiana a vincere il titolo mondiale femminile di motocross, nel 2012, replicando altre cinque volte tra 2013 e 2018. In carriera ha vinto anche due ori nel Motocross delle Nazioni europee, facendo squadra con Francesca Nocera.

l. d.