MotoGp Austria, le pagelle di Riccardo Galli: Marquez numero 1, Bez fa sognare, Pecco un fantasma

Spielberg (Austria), 17 agosto 2025 – Vince sempre e solo lui, Marquez e la Ducati fa un passo in avanti micidiale nella direzione del Mondiale. Bellissima la sorpresa Aldeguer, ma tanti applausi all'Aprilia con un Bezzecchi protagonista assoluto.

Marc Marquez 10. Per il giudizio sulla sua prestazione si potrebbe guadagnare tempo con un copia incolla preso a caso da un qualsiasi Gp di questo 2025. Tattica micidiale nel far credere (prima) a Bezzecchi che non ne aveva per prenderlo e poi andare e colpirlo senza pietà. E’ il numero uno. Punto.

Fermin Aldeguer 9,5. Fantastico nel passare Bezzecchi e indemoniato nel sognare di andare a battere addirittura Marquez. Porta la Ducati Gresini sul secondo gradino del podio con una gara pazzesca per un ragazzino classe 2005 ma con una grinta e una cattiveria da top rider.

Marco Bezzecchi 8,5. Fa sognare Aprilia. Comanda la gara a testa alta e rifila a Marquez un controsorpasso mozzafiato. Chiude sul podio (terzo) e fa bene ad accontentarsi. Anzi no. L’aver ceduto la posizione ad Aldeguer brucia un po’, ma Bez e l’Aprilia ci sono. E li vedremo presto numeri uno.

Pedro Acosta 7,5. Lotta come un leone. Ci crede. E si butta come un dannato a rincorrere chi gli sta davanti. Attacca Pecco con una staccata da brividi, ma 100 metri dopo subisce lui lo stesso trattamento da Aldeguer. E si perde. Ma il quarto posta vale comunque quanto un lingotto da 10 chili.

Enea Bastianini 6,5. Gara complicata da rileggere. Inizio col botto e spinta Ktm in posizione da podio, poi un errore costringe il Bestia a ripartire dal basso. Lo fa, ci crede, ma basta a metà. Peccato quella del Ring poteva essere un’occasione da sfruttare meglio.

Jorge Martin 5,5. Punto primo: la brutta caduta non gli ha provocato l’ennesimo problema. E questo è ciò che conta. Per il resto sembra ancora in netto ritardo rispetto a chiunque e nonostante il passo della sua Aprilia (vedi Bez), lui deve conoscerla e farla sua. L’obiettivo (minimo) del podio rimane lontano.

Pecco Bagnaia 5. Inizio incoraggiante, poi si fa rimangiare da tutti. Sembra un fantasma rispetto al Pecco che sulla pista austriaca aveva sempre dettato legge. Ducati complicata (per lui) ma soprattutto condizione psicologica incrinata e (forse) difficile da recuperare. L’incubo continua.

Alex Marquez 4,5. Paga il giro di penalità portato in dote da Brno e finisce nell’imbuto dell’anonimato quando la gara era cominciata da poco. Tempi alti e motivazioni al minimo. Domenica da dimenticare.

Fabio Quartararo 3. Il peggiore, senza se e senza ma. Torna a soffrire per colpa della sua Yamaha complicata da guidare e da amministrare. Rimane nei bassifondi della gara e colleziona giri da moto d’epoca. L’Austria non era una pista da Yamaha e lo si è capito bene.