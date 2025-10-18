Motomondiale. "Marc Marquez è un genio»
Direttrice responsabile Agnese Pini Fascicolo a cura di Doriano Rabotti In redazione Paolo Grilli, Massimo Selleri, Gabriele Tassi Hanno collaborato Giovanni Bogani, Loredana Del Ninno, Riccardo Galli, Mattia...
Direttrice responsabile
Agnese Pini
Fascicolo a cura di
Doriano Rabotti
In redazione
Paolo Grilli, Massimo Selleri,
Gabriele Tassi
Hanno collaborato
Giovanni Bogani,
Loredana Del Ninno, Riccardo Galli, Mattia Grandi, Lorenzo Longhi, Roberto Davide Papini,
Andrea Ronchi, Enrico Salvadori, Marina Santin, Gianluca Sepe,
Alessandro Trebbi
Registrazione Tribunale Bologna
n. 8504 del 14/01/2019
Continua a leggere tutte le notizie di sport su