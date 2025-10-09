Motori Festa a tinte tricolori per Manfredi e Del Sarto. I piloti fornesi bissano il risultato dello scorso anno

La coppia composta da Fabio Manfredi e Marco Del Sarto si conferma campione nel CIVS (Campionato Italiano Velocità in Salita). Si è conclusa alcuni giorni fa l’ultima gara del campionato italiano velocità in salita, gara conclusiva delle nove tappe di Spoleto, Deruta, Arezzo, Frosinone e per finire Volterra. Alloro, dunque, per i due piloti, Manfredi e Del Sarto, entrambi di Forno, che fanno parte dell’ equipaggio del sidecar del team Donaska Moto Nois. Pur con non pochi problemi, hanno bissato il risultato dello scorso anno, confermando la loro tenacia e la loro bravura.

Altra novità per il paese di Forno è l’entrata in scena di un altro campione italiano di trike da discesa: Massimo Balloni. Insomma, una conferma che gli apuani di “montagna“ sono i leader italiani delle tre ruote! Un ringraziamento a Donaska raging, Moto Nois, Marco Moschetti, Fbm carpenteria, Arrow special parts ,Bardahl, Gonnelli Gian Luca, Lazzoni sospensioni , Rnr Berry Rivellini, Rcn Riccardo Chiesura, Agv Oepi imballaggi, Galfer, Cristian Baldini meccanico, Barbara Ciuffi e per finire, non per ultimo, la Vrt.

A.M.Fru.