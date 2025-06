Mulazzo Colpo ad effetto. Preso il portiere Cacchioli

Ivan Cacchioli da ieri sera è il nuovo portiere del Mulazzo. Inutile nasconderlo, l’acquisto del portierone Villafranchese fa tutta la differenza. È stato come un fulmine a ciel sereno che, anche quando non colpisce e distrugge, rende tutto muto d’intorno. La scelta fatta dall’esperto estremo difensore di andare a giocare al Mulazzo è arrivata come la folgore nel mondo calcistico lunigianese e della costa tirrenica, ed ha lasciato strani silenzi nella città del Campanone. È vero, mancano ancora una cinquantina di giorni alla ripartenza, ma il Mulazzo dopo quanto registrato nella passata stagione si sta ristrutturando e deve recuperare certezze ma soprattuto si vuole far trovare pronto quando inizierà il campionato.

Nel corso della settimana, infatti, ha dato piede alla campagna di rafforzamento nel tentativo di allinearsi ai nastri di partenza del campionato 2025-26 di Prima Categoria con il proposito di mettere il muso in avanti. Per il momento, è possibile rendere una vaga idea dello stato d’animo dei dirigenti rossoblù che nelle prossime ore si dovrebbero assicurare le prestazioni di altri due prospetti con un passato importante.

Il portiere villafranchese ha scelto di difendere la porta del club che sta alla destra del Magra, con tanto di stretta di mano con l’azionista di maggioranza Paolo Marconi e il presidente Lorenzo Bergamaschi. Un’operazione che ha fatto e farà discutere, per le cifre che si trascina dietro per il valore del numero Uno che hanno perso tre società di categoria superiore.